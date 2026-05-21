Затримання інкасаторів в Угорщині: суд ухвалив рішення на користь Ощадбанку у справі про захист ділової репутації

Комерційний суд міста Відня у Австрії ухвалив попереднє рішення на користь Ощадбанку у справі про захист ділової репутації щодо випадку із затриманням інкасаторів фінустанови в Угорщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Суд ухвалив рішення на користь Ощадбанку

Зазначається, що суд задовольнив заяву фінустанови про забезпечувальний захід щодо Борислава Берези.

Борислав Береза — це український політик, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання (2014–2019 рр.) та політичний блогер.

Він публічно заявляв, що інкасація Ощадбанку в Угорщині використовувалася для ймовірної "тіньової схеми" виведення капіталу за кордон, що згодом і стало предметом судового позову

Відповідно до ухваленого рішення відповідач зобов’язаний з цього моменту утримуватись від тверджень та їх поширення, зокрема в соціальних мережах, щодо звинувачень банку та його посадових осіб в обставинах "угорської справи", а також видалити попередні публікації таких тверджень.

В Ощадбанку пояснюють, що попередня судова заборона є кроком, спрямованим на оперативний захист прав позивача та недопущення подальшого поширення недостовірної інформації.

За невиконання попередньої судової заборони на відповідача може бути накладений штраф у сумі до 100 тисяч євро за порушення, який сплачується до австрійського бюджету.

Повідомляється, що подальшим кроком стане подання Ощадбанком основного позову про захист ділової репутації в загальному позовному провадженні з метою отримання остаточної судової заборони розповсюдження недостовірної інформації. В межах цього провадження на користь банку може бути присуджене відшкодування судових витрат.

Раніше Ощадбанк повідомив про повне скасування рішень угорської влади щодо семи співробітників банку, яких раніше було депортовано та позбавлено права в'їзду до країн Шенгенської зони.

Що відомо про інцидент з інкасаторами

В Ощадбанку заявили про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів фінустанови разом із цінностями та викрадення своїх співробітників.

За інформацією банку, інцидент стався 5 березня під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між австрійським Райффазен банком та Ощадбанком України.

Вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Також там знаходилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

6 березня, Україна повернула сімох затриманих в Угорщині працівників Ощадбанку. Згодом Міністерство закордонних справ заявило про грубі порушення прав інкасаторів під час затримання.

Також Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі та частину речей семи своїх співробітників. Було зафіксовано пошкодження обладнання, наразі проводиться оцінка збитків.

Угорщина заявляла, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

6 травня Угорщина повернула Україні конфісковані кошти та цінності Ощадбанку.