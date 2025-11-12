Гуманитарные автобусы обойдутся Одессе в 10 миллионов гривен

До конца 2025 г. Одесса потратит 10 миллионов гривен из бюджета на содержание 20 автобусов, полученных в качестве гуманитарной помощи от Регенсбурга и Стамбула. Средства покроют эксплуатационные и сервисные расходы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Указывается. что средства пойдут на необходимый ремонт автобусов, закупку горючего и оплату работы водителей. Непосредственным обслуживанием будет заниматься коммунальное учреждение "Автотранспортное хозяйство".

Речь идет о 10 сочлененных и 10 одиночных низкопольных автобусах Mersedes Citaro

Для работы этих автобусов городской департамент транспорта вместе с департаментом соцполитики разрабатывает несколько социальных маршрутов, соединяющих ключевые объекты – больницы, социальные службы, пункты гуманитарной помощи, железнодорожный вокзал и автостанции.

Услугами этих автобусов сможет воспользоваться кто угодно. Ограничений для пассажиров не устанавливается.

Напомним, в сентябре 2025 года украинские перевозчики приобрели 507 новых и бывших в употреблении автобусов — это на 16,1% меньше, чем в августе, и на 26,8% меньше, чем в сентябре 2024 года.