Гуманітарні автобуси обійдуться Одесі у 10 мільйонів гривень

До кінця 2025 року Одеса витратить 10 мільйонів гривень з бюджету на утримання 20 автобусів, отриманих у якості гуманітарної допомоги від Регенсбургу та Стамбулу. Кошти покриють експлуатаційні та сервісні витрати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

Зазначається. що кошти підуть на необхідний ремонт автобусів, закупівлю пального та оплату роботи водіїв. Безпосереднім обслуговуванням буде займатися комунальна установа "Автотранспортне господарство".

Ідеться про 10 зчленованих та 10 одиночних низькопідлогових автобусів Mersedes Citaro

Для роботи цих автобусів міський департамент транспорту разом з департаментом соцполітики розробляє кілька соціальних маршрутів, що з’єднають ключові об’єкти — лікарні, соціальні служби, пункти гуманітарної допомоги, залізничний вокзал і автостанції.

Послугами цих автобусів зможе скористатися будь-хто. Обмежень для пасажирів не встановлюється.

Нагадаємо, у вересні 2025 року українські перевізники придбали 507 нових та вживаних автобусів — це на 16,1% менше, ніж у серпні, та на 26,8% менше, ніж у вересні 2024 року.