Новости
Правый берег Киева без троллейбусов и трамваев: на маршруты вышли дополнительные автобусы

автобус
На правом берегу Киева временно не работает наземный электротранспорт. / Киевпастранс

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Киев вынужден ввести ограничения. На правом берегу столицы временно не работают трамваи и троллейбусы. Чтобы киевляне могли свободно передвигаться по городу, КП "Киевпасстранс" организовало работу дублирующих автобусных маршрутов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Список заменивших троллейбусы автобусов:

  • № 3-ТР "Железнодорожный массив – Дворец спорта";
  • № 4-ТР "Просп. Свободы – ст. м. "Площадь Украинских Героев";
  • № 6-ТР "Минский массив – Майдан Незалежности";
  • № 8-ТР "Ул. Смелянская – ст. м. "Площадь Украинских Героев";
  • № 11-ТР "Национальный музей архитектуры и быта Украины – Багриновая гора";
  • № 14-ТР "Ботанический сад – железнодорожный вокзал Центральный";
  • № 17-ТР "Пл. Космонавтов - ст. м. "Площадь Украинских Героев";
  • № 23-ТР "Ул. Мечты – ст. м. "Лукьяновская";
  • № 24-ТР "Ул. Северная - просп. Свободы";
  • № 26-ТР "Просп. Свободы – ст. м. "Нивки";
  • № 27-ТР "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Киев – Волынский";
  • № 28-ТР "Просп. Свободы – ст. г. "Лукьяновская";
  • № 32-ТР "Ул. Северная – ул. Сошенко";
  • № 33-ТР "Минский массив – железнодорожный вокзал Южный";
  • № 35-ТР "Просп. Свободы – ул. Кадетский Гай";
  • № 36-ТР "Ул. Северная - ул. Чернобыльская";
  • № 38-ТР "Ст. м. "Выдубичи" – Музей истории Украины во Второй мировой войне";
  • № 40-ТР "Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта";
  • № 41-ТР "Ул. Тулузы – ст. м. "Святошин";
  • № 42-ТР "Ул. Ольжича - ст. м. "Лыбидская";
  • № 43-ТР "Кибцентр – Дарницкая пл.";
  • № 44-ТР "Ул. Северная - просп. Степана Бандеры";
  • № 45-ТР "Ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская".

Кроме того, "Киевпасстранс" организовал временное автобусное сообщение по трамвайным маршрутам.

Список автобусов, заменивших трамваи:

  • № 1-Т "Михайловская Борщаговка – ст. "Старовокзальная";
  • № 3-Т "Ст. "Жюля Верна" – ст. "Старовокзальная";
  • № 12-Т "Пл. Тараса Шевченко – Пуща-Водица";
  • № 14-Т "Отрадный просп. – Контрактовая пл.";
  • № 16-Т "Контрактовая пл. – ст. м. "Героев Днепра";
  • № 19-Т "Контрактовая пл. – пл. Тараса Шевченко".

Электротранспорт начнет возвращаться по улицам Киева поэтапно, как только ситуация в энергосистеме станет стабильной. Пассажиры могут найти подробные схемы движения и актуальное расписание на официальном сайте КП "Киевпасстранс".

Напомним, после обстрела 13 января в Киеве еще больший дефицит электроэнергии, даже для обеспечения критической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Ковальчук