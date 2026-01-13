Правый берег Киева без троллейбусов и трамваев: на маршруты вышли дополнительные автобусы

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Киев вынужден ввести ограничения. На правом берегу столицы временно не работают трамваи и троллейбусы. Чтобы киевляне могли свободно передвигаться по городу, КП "Киевпасстранс" организовало работу дублирующих автобусных маршрутов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.



Список заменивших троллейбусы автобусов:

№ 3-ТР "Железнодорожный массив – Дворец спорта";

№ 4-ТР "Просп. Свободы – ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№ 6-ТР "Минский массив – Майдан Незалежности";

№ 8-ТР "Ул. Смелянская – ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№ 11-ТР "Национальный музей архитектуры и быта Украины – Багриновая гора";

№ 14-ТР "Ботанический сад – железнодорожный вокзал Центральный";

№ 17-ТР "Пл. Космонавтов - ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№ 23-ТР "Ул. Мечты – ст. м. "Лукьяновская";

№ 24-ТР "Ул. Северная - просп. Свободы";

№ 26-ТР "Просп. Свободы – ст. м. "Нивки";

№ 27-ТР "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Киев – Волынский";

№ 28-ТР "Просп. Свободы – ст. г. "Лукьяновская";

№ 32-ТР "Ул. Северная – ул. Сошенко";

№ 33-ТР "Минский массив – железнодорожный вокзал Южный";

№ 35-ТР "Просп. Свободы – ул. Кадетский Гай";

№ 36-ТР "Ул. Северная - ул. Чернобыльская";

№ 38-ТР "Ст. м. "Выдубичи" – Музей истории Украины во Второй мировой войне";

№ 40-ТР "Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта";

№ 41-ТР "Ул. Тулузы – ст. м. "Святошин";

№ 42-ТР "Ул. Ольжича - ст. м. "Лыбидская";

№ 43-ТР "Кибцентр – Дарницкая пл.";

№ 44-ТР "Ул. Северная - просп. Степана Бандеры";

№ 45-ТР "Ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская".

Кроме того, "Киевпасстранс" организовал временное автобусное сообщение по трамвайным маршрутам.

Список автобусов, заменивших трамваи:

№ 1-Т "Михайловская Борщаговка – ст. "Старовокзальная";

№ 3-Т "Ст. "Жюля Верна" – ст. "Старовокзальная";

№ 12-Т "Пл. Тараса Шевченко – Пуща-Водица";

№ 14-Т "Отрадный просп. – Контрактовая пл.";

№ 16-Т "Контрактовая пл. – ст. м. "Героев Днепра";

№ 19-Т "Контрактовая пл. – пл. Тараса Шевченко".

Электротранспорт начнет возвращаться по улицам Киева поэтапно, как только ситуация в энергосистеме станет стабильной. Пассажиры могут найти подробные схемы движения и актуальное расписание на официальном сайте КП "Киевпасстранс".

Напомним, после обстрела 13 января в Киеве еще больший дефицит электроэнергии, даже для обеспечения критической инфраструктуры.