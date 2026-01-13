Запланована подія 2

Новини
Правий берег Києва без тролейбусів та трамваїв: на маршрути вийшли додаткові автобуси

автобус
На правому березі Києва тимчасово не працює наземний еклектротранспорт. / Київпастранс

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури Київ змушений запровадити обмеження. На правому березі столиці тимчасово не працюють трамваї та тролейбуси. Щоб кияни могли вільно пересуватися містом, КП "Київпастранс" організувало роботу дублюючих автобусних маршрутів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Список автобусів, що замінили тролейбуси:

  • № 3-ТР "Залізничний масив – Палац спорту"; 
  • № 4-ТР "Просп. Свободи – ст. м. "Площа Українських Героїв"; 
  • № 6-ТР "Мінський масив – Майдан Незалежності"; 
  • № 8-ТР "Вул. Смілянська – ст. м. "Площа Українських Героїв"; 
  • № 11-ТР "Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора"; 
  • № 14-ТР "Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний"; 
  • № 17-ТР "Пл. Космонавтів – ст. м. "Площа Українських Героїв"; 
  • № 23-ТР "Вул. Мрії – ст. м. "Лук’янівська"; 
  • № 24-ТР "Вул. Північна – просп. Свободи"; 
  • № 26-ТР "Просп. Свободи – ст. м. "Нивки"; 
  • № 27-ТР "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Київ – Волинський"; 
  • № 28-ТР "Просп. Свободи – ст. м. "Лук’янівська"; 
  • № 32-ТР "Вул. Північна – вул. Сошенка"; 
  • № 33-ТР "Мінський масив – залізничний вокзал Південний"; 
  • № 35-ТР "Просп. Свободи – вул. Кадетський Гай"; 
  • № 36-ТР "Вул. Північна – вул. Чорнобильська"; 
  • № 38-ТР "Ст. м. "Видубичі" – Музей історії України в Другій світовій війні"; 
  • № 40-ТР "Вул. Кадетський Гай – Палац спорту"; 
  • № 41-ТР "Вул. Тулузи – ст. м. "Святошин"; 
  • № 42-ТР "Вул. Ольжича – ст. м. "Либідська"; 
  • № 43-ТР "Кібцентр – Дарницька пл."; 
  • № 44-ТР "Вул. Північна – просп. Степана Бандери"; 
  • № 45-ТР "Ст. м. "Виставковий центр" – ст. м. "Васильківська".

Крім того, "Київпастранс" організував тимчасове автобусне сполучення за трамвайними маршрутами.

Список автобусів, що замінили трамваї:

  • № 1-Т "Михайлівська Борщагівка – ст. "Старовокзальна"; 
  • № 3-Т "Ст. "Жуля Верна" – ст. "Старовокзальна"; 
  • № 12-Т "Пл. Тараса Шевченка – Пуща-Водиця"; 
  • № 14-Т "Відрадний просп. – Контрактова пл."; 
  • № 16-Т "Контрактова пл. – ст. м. "Героїв Дніпра"; 
  • № 19-Т "Контрактова пл. – пл. Тараса Шевченка".

Електротранспорт почне повертатися на вулиці Києва поетапно, як тільки ситуація в енергосистемі стане стабільною. Пасажири можуть знайти детальні схеми руху та актуальний розклад на офіційному сайті КП "Київпастранс".

Нагадаємо, після обстрілу 13 січня в Києві наразі ще більший дефіцит електроенергії, навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

Тетяна Ковальчук