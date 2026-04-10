Автопарк України поповнився 247 автобусами за місяць

У березні 2026 року український автопарк поповнили 247 автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 21% більше порівняно з березнем 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Частка нової техніки у загальному обсязі реєстрацій зросла до 52% проти 34% роком раніше, що свідчить про поступове відновлення попиту на новий транспорт.

Серед нових автобусів найбільшу кількість реєстрацій зафіксовано у таких брендів: Isuzu — 29 одиниць, Ford — 23 одиниці, Citroen — 15 одиниць.

У сегменті вживаної техніки лідирують Mercedes-Benz із показником 57 одиниць, Volkswagen — 10 одиниць та Van Hool — 9 одиниць.

Загалом із початку 2026 року автобусний парк України поповнили 647 транспортних засобів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Із них 319 одиниць становили нові автобуси, що на 10% більше у річному вимірі, тоді як кількість вживаних автобусів зросла на 2,5% — до 328 одиниць.

Зауважимо, ринок автобусів у 2025 році зазнав помітної трансформації. Попри скорочення обсягів внутрішнього ринку, сегменти імпорту вживаної техніки та продажів нових автобусів продемонстрували впевнене зростання.