Автопарк Украины пополнился 247 автобусами за месяц

Спрос на новые автобусы растет

В марте 2026 г. украинский автопарк пополнили 247 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 21% больше по сравнению с мартом 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Доля новой техники в общем объеме регистраций возросла до 52% по сравнению с 34% годом ранее, что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на новый транспорт.

Среди новых автобусов наибольшее количество регистраций зафиксировано у таких брендов: Isuzu – 29 единиц, Ford – 23 единицы, Citroen – 15 единиц.

В сегменте подержанной техники лидируют Mercedes-Benz с показателем 57 единиц, Volkswagen – 10 единиц и Van Hool – 9 единиц.

В целом, с начала 2026 года автобусный парк Украины пополнили 647 транспортных средств, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 319 единиц составляли новые автобусы, что на 10% больше в годовом измерении, тогда как количество подержанных автобусов выросло на 2,5% — до 328 единиц.

Отметим, рынок автобусов в 2025 году претерпел заметную трансформацию. Несмотря на сокращение объемов внутреннего рынка, сегменты импорта подержанной техники и продажи новых автобусов продемонстрировали уверенный рост.

Автор:
Татьяна Гойденко