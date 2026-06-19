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Автобусний парк України зростає: які марки обирали у травні

автобуси для Бучанської громади
Автобусний парк України зростає

У травні український автопарк поповнили 218 автобусів, включно з мікроавтобусами. Це на 3% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Частка нової техніки у травневих реєстраціях становила 31%. Для порівняння, у травні минулого року цей показник був вищим і сягав 44%.

Серед нових автобусів у травні найчастіше вперше реєстрували:

  • Ataman — 20 одиниць, що на 26% менше, ніж торік;
  • Etalon — 11 одиниць, на 11% менше;
  • Ford — 11 одиниць, на 50% менше.

У сегменті вживаних автобусів:

  • Mercedes-Benz — 67 одиниць, що на 63% більше, ніж у травні 2025 року;
  • Van Hool — 18 одиниць, на 50% більше;
  • Volkswagen — 18 одиниць, на 6% більше.

Загалом від початку року автобусний парк України поповнили 1047 автобусів. Це на 2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

З цієї кількості нових автобусів було зареєстровано 448 одиниць, що на 3% менше, ніж торік. Вживаних автобусів надійшло 599 одиниць — на 5% більше.

Нагадаємо, у березні 2026 року український автопарк поповнили 247 автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 21% більше порівняно з березнем 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко