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Автобусний парк України зростає: які марки обирали у травні
У травні український автопарк поповнили 218 автобусів, включно з мікроавтобусами. Це на 3% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Частка нової техніки у травневих реєстраціях становила 31%. Для порівняння, у травні минулого року цей показник був вищим і сягав 44%.
Серед нових автобусів у травні найчастіше вперше реєстрували:
- Ataman — 20 одиниць, що на 26% менше, ніж торік;
- Etalon — 11 одиниць, на 11% менше;
- Ford — 11 одиниць, на 50% менше.
У сегменті вживаних автобусів:
- Mercedes-Benz — 67 одиниць, що на 63% більше, ніж у травні 2025 року;
- Van Hool — 18 одиниць, на 50% більше;
- Volkswagen — 18 одиниць, на 6% більше.
Загалом від початку року автобусний парк України поповнили 1047 автобусів. Це на 2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
З цієї кількості нових автобусів було зареєстровано 448 одиниць, що на 3% менше, ніж торік. Вживаних автобусів надійшло 599 одиниць — на 5% більше.
Нагадаємо, у березні 2026 року український автопарк поповнили 247 автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 21% більше порівняно з березнем 2025 року.