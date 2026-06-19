Автобусный парк Украины растет: какие марки выбирали в мае

В мае украинский автопарк пополнили 218 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Доля новой техники в майских регистрациях составила 31%. Для сравнения, в мае прошлого года этот показатель был выше и достиг 44%.

Среди новых автобусов в мае чаще всего впервые регистрировали:

Ataman - 20 единиц, что на 26% меньше, чем в прошлом;

Etalon – 11 единиц, на 11% меньше;

Ford – 11 единиц, на 50% меньше.

В сегменте б/у автобусов:

Mercedes-Benz – 67 единиц, что на 63% больше, чем в мае 2025 года;

Van Hool – 18 единиц, на 50% больше;

Volkswagen – 18 единиц, на 6% больше.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1047 автобусов. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Из этого количества новых автобусов было зарегистрировано 448 единиц, что на 3% меньше, чем в прошлом. Подержанных автобусов поступило 599 единиц - на 5% больше.

Напомним, в марте 2026 года украинский автопарк пополнили 247 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 21% больше по сравнению с мартом 2025 года.