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Автобусный парк Украины растет: какие марки выбирали в мае

автобусы для Бучанского общества
Автобусный парк Украины растет

В мае украинский автопарк пополнили 218 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Доля новой техники в майских регистрациях составила 31%. Для сравнения, в мае прошлого года этот показатель был выше и достиг 44%.

Среди новых автобусов в мае чаще всего впервые регистрировали:

  • Ataman - 20 единиц, что на 26% меньше, чем в прошлом;
  • Etalon – 11 единиц, на 11% меньше;
  • Ford – 11 единиц, на 50% меньше.

В сегменте б/у автобусов:

  • Mercedes-Benz – 67 единиц, что на 63% больше, чем в мае 2025 года;
  • Van Hool – 18 единиц, на 50% больше;
  • Volkswagen – 18 единиц, на 6% больше.

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1047 автобусов. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Из этого количества новых автобусов было зарегистрировано 448 единиц, что на 3% меньше, чем в прошлом. Подержанных автобусов поступило 599 единиц - на 5% больше.

Напомним, в марте 2026 года украинский   автопарк пополнили 247 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 21% больше по сравнению с мартом 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко