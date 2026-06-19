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Автобусный парк Украины растет: какие марки выбирали в мае
В мае украинский автопарк пополнили 218 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Доля новой техники в майских регистрациях составила 31%. Для сравнения, в мае прошлого года этот показатель был выше и достиг 44%.
Среди новых автобусов в мае чаще всего впервые регистрировали:
- Ataman - 20 единиц, что на 26% меньше, чем в прошлом;
- Etalon – 11 единиц, на 11% меньше;
- Ford – 11 единиц, на 50% меньше.
В сегменте б/у автобусов:
- Mercedes-Benz – 67 единиц, что на 63% больше, чем в мае 2025 года;
- Van Hool – 18 единиц, на 50% больше;
- Volkswagen – 18 единиц, на 6% больше.
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1047 автобусов. Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Из этого количества новых автобусов было зарегистрировано 448 единиц, что на 3% меньше, чем в прошлом. Подержанных автобусов поступило 599 единиц - на 5% больше.
Напомним, в марте 2026 года украинский автопарк пополнили 247 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 21% больше по сравнению с мартом 2025 года.