Рынок автобусов в Украине сократился: самые популярные бренды апреля

автобусы
Рынок автобусов в Украине сократился / Depositphotos

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 182 автобуса и микроавтобуса, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Сокращение рынка сопровождается и уменьшением доли новой техники. В апреле на новые автобусы пришлось 34% всех первых регистраций по сравнению с 37% годом ранее. Это указывает на сохранение высокого спроса на б/у транспорт из-за стоимости новой техники и ограниченных бюджетов перевозчиков.

В сегменте новых автобусов лидером по количеству первых регистраций стал Ford — 24 единицы, что на 26% больше, чем в прошлом. Далее расположились:

  • Etalon - 10 автобусов (-9%)
  • Ataman - 8 автобусов (-20%)

Среди б/у автобусов наибольший спрос сохраняется на европейскую технику:

  • Mercedes-Benz - 62 единицы (+19%)
  • Volkswagen - 12 единиц (+20%)
  • Van Hool - 9 единиц (без изменений)

В целом, с начала 2026 года автобусный парк Украины пополнили 829 автобусов и микроавтобусов, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Из этого объема:

  • новых автобусов - 381 единица (+3%)
  • б/у — 448 единиц (-1%)

Структура рынка свидетельствует, что перевозчики продолжают осторожно инвестировать в обновление автопарков, комбинируя закупки новой техники с импортом подержанных автобусов.

В итоге рынок автобусов в Украине остается стабильным в годовом измерении, однако апрельское падение регистраций показывает снижение активности перевозчиков и сохранение чувствительности рынка к стоимости техники.

Напомним, в марте 2026 года украинский автопарк пополнили 247 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 21% больше по сравнению с мартом 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко