Конкурс на 200 межобластных автобусных маршрутов: открыт прием заявок для перевозчиков

Министерство развития общин объявило конкурс на обслуживание автобусных маршрутов, который состоится 28 мая 2026 года. На конкурс вынесены маршруты, соединяющие крупнейшие города страны: Киев – Одесса, Киев – Львов, Львов – Одесса, Харьков – Днепр и Киев – Харьков.

Прием заявок на участие в конкурсе продолжается до 23:59 5 мая 2026 включительно. Представление документов осуществляется через онлайн-кабинет перевозчика в Едином комплексе информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте и доступно круглосуточно.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил: "Новый конкурс – самый большой по количеству маршрутов по новой цифровой и простой процедуре. Мы ставим перед собой две задачи: с одной стороны – обеспечить стабильное транспортное сообщение между регионами, с другой – актуализировать сеть маршрутов".

Для участия у перевозчиков должен быть корректно заполненный протокол обязательного технического контроля (ОТК). Автобусы должны соответствовать параметрам комфортности, а коды несоответствия (при наличии) должны быть правильно указаны в соответствии с постановлением Кабинета Министров №137.

Также внедрен функционал цифровых разрешений. Перевозчики могут инициировать изменения через онлайн кабинет с использованием квалифицированной электронной подписи:

продолжение или сокращение маршрута;

изменение пути следования;

корректировка перечня остановок;

обновление графиков движения.

Кроме того, перевозчикам необходимо обновить информацию об автостанциях, фактически предоставляющих услуги. Если в разрешении указана прекращающая работу автостанция, нужно подать заявку на изменение разрешения. В настоящее время 112 перевозчиков обслуживают 91 межобластной маршрут по новой электронной процедуре.

Напомним, в декабре прошлого года Минразвития ввело новую, целостную процедуру открытия автобусных маршрутов, которая полностью переводит процесс в цифровой формат – от идеи маршрута до начала перевозок.