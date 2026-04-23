Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Готівковий курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Конкурс на 200 міжобласних автобусних маршрутів: відкрито прийом заявок для перевізників

автобуси
В Україну оголошено конкурс на 200 міжобласних автобусних маршрутів / Depositphotos

Міністерство розвитку громад оголосило конкурс на обслуговування автобусних маршрутів, який відбудеться 28 травня 2026 року. На конкурс винесено маршрути, що сполучають найбільші міста країни: Київ – Одеса, Київ – Львів, Львів – Одеса, Харків – Дніпро та Київ – Харків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Прийом заявок на участь у конкурсі триває до 23:59 5 травня 2026 року включно. Подання документів здійснюється через онлайн-кабінет перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті та доступне цілодобово.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач зазначив: "Новий конкурс – найбільший за кількістю маршрутів по новій цифровій та простій процедурі. Ми ставимо перед собою дві задачі: з одного боку – забезпечити стабільне транспортне сполучення між регіонами, з іншого – актуалізувати мережу маршрутів".

Для участі перевізники повинні мати коректно заповнений протокол обов’язкового технічного контролю (ОТК). Автобуси мають відповідати параметрам комфортності, а коди невідповідності (за наявності) повинні бути правильно вказані відповідно до постанови Кабінету Міністрів №137.

Також впроваджено функціонал цифрових дозволів. Перевізники можуть ініціювати зміни через онлайн-кабінет з використанням кваліфікованого електронного підпису:

  • продовження або скорочення маршруту; 
  • зміну шляху проходження; 
  • коригування переліку зупинок; 
  • оновлення графіків руху.

Крім того, перевізникам необхідно оновити інформацію про автостанції, що фактично надають послуги. Якщо в дозволі вказана автостанція, яка припинила роботу, потрібно подати заявку на зміну дозволу. Наразі 112 перевізників обслуговують 91 міжобласний маршрут за новою електронною процедурою.

Нагадаємо, у грудні минулого року Мінрозвитку запровадило нову, цілісну процедуру відкриття автобусних маршрутів, яка повністю переводить процес у цифровий формат – від ідеї маршруту до початку перевезень.

Автор:
Тетяна Ковальчук