Конкурс на 200 міжобласних автобусних маршрутів: відкрито прийом заявок для перевізників

Міністерство розвитку громад оголосило конкурс на обслуговування автобусних маршрутів, який відбудеться 28 травня 2026 року. На конкурс винесено маршрути, що сполучають найбільші міста країни: Київ – Одеса, Київ – Львів, Львів – Одеса, Харків – Дніпро та Київ – Харків.

Прийом заявок на участь у конкурсі триває до 23:59 5 травня 2026 року включно. Подання документів здійснюється через онлайн-кабінет перевізника в Єдиному комплексі інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті та доступне цілодобово.

Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач зазначив: "Новий конкурс – найбільший за кількістю маршрутів по новій цифровій та простій процедурі. Ми ставимо перед собою дві задачі: з одного боку – забезпечити стабільне транспортне сполучення між регіонами, з іншого – актуалізувати мережу маршрутів".

Для участі перевізники повинні мати коректно заповнений протокол обов’язкового технічного контролю (ОТК). Автобуси мають відповідати параметрам комфортності, а коди невідповідності (за наявності) повинні бути правильно вказані відповідно до постанови Кабінету Міністрів №137.

Також впроваджено функціонал цифрових дозволів. Перевізники можуть ініціювати зміни через онлайн-кабінет з використанням кваліфікованого електронного підпису:

продовження або скорочення маршруту;

зміну шляху проходження;

коригування переліку зупинок;

оновлення графіків руху.

Крім того, перевізникам необхідно оновити інформацію про автостанції, що фактично надають послуги. Якщо в дозволі вказана автостанція, яка припинила роботу, потрібно подати заявку на зміну дозволу. Наразі 112 перевізників обслуговують 91 міжобласний маршрут за новою електронною процедурою.

Нагадаємо, у грудні минулого року Мінрозвитку запровадило нову, цілісну процедуру відкриття автобусних маршрутів, яка повністю переводить процес у цифровий формат – від ідеї маршруту до початку перевезень.