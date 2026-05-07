Ринок автобусів в Україні скоротився: найпопулярніші бренди квітня

автобуси
Ринок автобусів в Україні скоротився / Depositphotos

У квітні 2026 року український автопарк поповнили 182 автобуси та мікроавтобуси, що на 13% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Скорочення ринку супроводжується і зменшенням частки нової техніки. У квітні на нові автобуси припало 34% усіх перших реєстрацій проти 37% роком раніше. Це вказує на збереження високого попиту на вживаний транспорт через вартість нової техніки та обмежені бюджети перевізників.

У сегменті нових автобусів лідером за кількістю перших реєстрацій став Ford — 24 одиниці, що на 26% більше, ніж торік. Далі розташувалися:

  • Etalon — 10 автобусів (-9%)
  • Ataman — 8 автобусів (-20%)

Серед вживаних автобусів найбільший попит зберігається на європейську техніку:

  • Mercedes-Benz — 62 одиниці (+19%)
  • Volkswagen — 12 одиниць (+20%)
  • Van Hool — 9 одиниць (без змін)

Загалом із початку 2026 року автобусний парк України поповнили 829 автобусів і мікроавтобусів, що на 1% більше порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Із цього обсягу:

  • нових автобусів — 381 одиниця (+3%)
  • вживаних — 448 одиниць (-1%)

Структура ринку свідчить, що перевізники продовжують обережно інвестувати в оновлення автопарків, комбінуючи закупівлі нової техніки з імпортом вживаних автобусів.

У підсумку, ринок автобусів в Україні залишається стабільним у річному вимірі, однак квітневе падіння реєстрацій показує зниження активності перевізників та збереження чутливості ринку до вартості техніки.

Нагадаємо, у березні 2026 року український автопарк поповнили 247 автобусів, включаючи мікроавтобуси. Це на 21% більше порівняно з березнем 2025 року.

Автор:
Тетяна Гойденко