Рынок автобусов в Украине вырос: какие автобусы покупают чаще всего

В июне украинский автопарк пополнили 183 автобуса, включая микроавтобусы. Это на 19% больше чем в июне 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Доля новой техники в июньских регистрациях составила 28%. В прошлом году этот показатель был значительно выше – 48%.

Среди новых автобусов в июне чаще всего впервые регистрировали:

Ataman – 12 единиц;

Ford – 12 единиц;

ZAZ – 11 единиц.

В сегменте подержанных автобусов лидером стал Mercedes-Benz – 66 единиц. Также в тройку вошли:

Volkswagen - 12 единиц;

Van Hool – 11 единиц.

Всего с начала 2026 года автобусный парк Украины пополнили 1230 автобусов. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Из этого количества новых автобусов было 500 единиц, что на 6% меньше, чем в прошлом. Подержанные автобусы зарегистрировали 730 единиц — на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

Добавим, в маеукраинский автопарк пополнили 218 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.