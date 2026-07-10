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Рынок автобусов в Украине вырос: какие автобусы покупают чаще всего

автобусы для Бучанского общества
Рынок автобусов в Украине вырос

В июне украинский автопарк пополнили 183 автобуса, включая микроавтобусы. Это на 19% больше чем в июне 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Доля новой техники в июньских регистрациях составила 28%. В прошлом году этот показатель был значительно выше – 48%.

Среди новых автобусов в июне чаще всего впервые регистрировали:

  • Ataman – 12 единиц;
  • Ford – 12 единиц;
  • ZAZ – 11 единиц.

В сегменте подержанных автобусов лидером стал Mercedes-Benz – 66 единиц. Также в тройку вошли:

  • Volkswagen - 12 единиц;
  • Van Hool – 11 единиц.

Всего с начала 2026 года автобусный парк Украины пополнили 1230 автобусов. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Из этого количества новых автобусов было 500 единиц, что на 6% меньше, чем в прошлом. Подержанные автобусы зарегистрировали 730 единиц — на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

Добавим, в маеукраинский автопарк пополнили 218 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко