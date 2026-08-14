Карта боевых действий в Украине на 14 августа 2026 года

Продолжается 1633-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 222 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, во время которых сбросил 237 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 027 дронов-камикадзе и совершили 3011 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Коренок, Уланово, Винторовка, Яструбщина и Середина-Буда Сумской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Великая Чернеччина и Товстодубово Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и два пункта управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 15 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в направлениях Домашнего и Колодезного.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Загрызового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты десять раз атаковали в районе Заречного, а также в направлениях Новоселовки, Шейковки и Дробышевого.

На Славянском направлении противник совершил 17 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлениях населенных пунктов Никифоровка и Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также по направлению Русиного Яра и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 атак. Враг проявлял активность в районах Родинского и Сергеевки, а также совершал штурмы в направлениях Нового Донбасса, Ганновки, Шевченко, Новогришиного, Васильевки, Мирного, Удачного и Муравки.

На Александровском направлении захватчики совершили семь атак в направлениях населенных пунктов Калиновское, Вороне, Терново и Березово.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 12 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Воздвиженки, Цветочного, Староукраинки, Даниловки и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед по направлению к Павловке.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .