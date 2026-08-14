Карта бойових дій в Україні на 14 серпня 2026 року

Триває 1633-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 222 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 76 авіаційних ударів, під час яких скинув 237 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 027 дронів-камікадзе та здійснили 3011 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Уланове, Винторівка, Яструбщина та Середина-Буда Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Велика Чернеччина та Товстодубове Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожих штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 68 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 15 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Хатнього та Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Загризового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти десять разів атакували в районі Зарічного, а також у напрямках Новоселівки, Шийківки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 17 штурмових дій у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у напрямках населених пунктів Никифорівка та Юрківка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 29 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 атак. Ворог виявляв активність у районах Родинського та Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Нового Донбасу, Ганнівки, Шевченка, Новогришиного, Василівки, Мирного, Удачного та Муравки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили сім атак у напрямках населених пунктів Калинівське, Вороне, Тернове та Березове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 12 разів атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Данилівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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