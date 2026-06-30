"Нет МиГив, потому что нет дронов". В Польше объяснили, почему не передали обещанные истребители Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не будет передавать Украине обещанные самолеты МиГ-29, поскольку Киев отказался делиться дроновыми технологиями.

Как пишет Delo.ua, об этом польский министр заявил в эфире Polsat News.

Его спросили о будущем так называемой "дроновой армады", о которой объявил премьер Польши Дональд Туск.

Проект планировали реализовать в рамках польско-украинского сотрудничества, но последнее напряжение между Киевом и Варшавой поставило эту инициативу под вопрос.

"Я предложил, по-моему, очень партнерский подход. МиГи за дроны. Украинцы сначала это приняли, но не реализовали, поэтому нет МиГов для Украины, потому что нет дронов или дроновых способностей для Польши", — заявил Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны Польши признал, что возможности Украины в сфере беспилотников очень велики, а недавно Украина начала сотрудничество в этом направлении с партнерами Ближнего Востока.

"Украина имеет настолько большие способности в сфере дронов, что в ответ на переданную ей военную технику могла бы поделиться с Польшей ноу-хау и частично предоставить доступ к технологиям. Это было бы, возможно, символическое, но очень важное измерение сотрудничества. Они действительно очень сильны в этом. Украинцы на это согласились, но потом в согласие согласились, но потом в этом согласились, но потом в этом согласились". Косыняк-Камиш.

Передача Украине польских МиГов

В декабре 2025 года в польском Генштабе рассказали, что Украина и Польша ведут переговоры по передаче польских истребителей МиГ-29 для украинских сил обороны в обмен на предоставление Польше отдельных украинских технологий беспилотников и ракет.

Однако президент Польши Кароль Навроцкий сначала заявил, что ему никто не сообщал об этом, предположив, что "здесь, пожалуй, произошло какое-то недоразумение". Но уже потом он подтвердил готовность передать Украине истребители.

Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик рассказывал, что Польша работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29, которые спишут с баланса польской армии до конца декабря.

Напомним, Украина в ближайшие 10 месяцев ожидает поступление первой партии шведских многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen, оснащенных ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor.