"Немає МіГів, бо немає дронів". У Польщі пояснили, чому не передали обіцяні винищувачі Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні обіцяні літаки МіГ-29, оскільки Київ відмовився ділитись дроновими технологіями.

Як пише Delo.ua, про це польський міністр заявив в етері Polsat News.

Його запитали про майбутнє так званої "дронової армади", про яку оголосив прем’єр Польщі Дональд Туск.

Проєкт планували реалізувати в межах польсько-української співпраці, але остання напруга між Києвом та Варшавою поставила цю ініціативу під питання.

"Я запропонував, як на мене, дуже партнерський підхід. МіГи за дрони. Українці спочатку це прийняли, але не реалізували, тож немає МіГів для України, бо немає дронів чи дронових спроможностей для Польщі", — заявив Косіняк-Камиш.

Очільник Міноборони Польщі визнав, що спроможності України у сфері безпілотників дуже великі, а нещодавно Україна розпочала співпрацю в цьому напрямі з партнерами з Близького Сходу.

"Україна має настільки великі спроможності у сфері дронів, що у відповідь на передану їй військову техніку могла б поділитися з Польщею ноу-хау й частково надати доступ до технологій. Це був би, можливо, символічний, але дуже важливий вимір співпраці. Вони справді дуже сильні в цьому. Українці на це погодилися, але потім вийшли з цих домовленостей", - наголосив Косіняк-Камиш.

Передача Україні польських МіГів

У грудні 2025 року у польському Генштабі розповіли, що Україна та Польща ведуть переговори щодо передання польських винищувачів МіГ-29 для українських Сил оборони в обмін на надання Польщі окремих українських технологій безпілотників та ракет.

Однак президент Польщі Кароль Навроцький спершу заявив, що йому ніхто не повідомляв про це, припустивши, що "тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння". Але вже згодом він підтвердив готовність передати Україні винищувачі.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик розповідав, що Польща працює над передачею Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, які спишуть з балансу польської армії до кінця грудня.

Нагадаємо, Україна протягом найближчих 10 місяців очікує надходження першої партії шведських багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen, оснащених ракетами класу "повітря-повітря" великої дальності Meteor.