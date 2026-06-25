Україна отримала 10 навчально-тренувальних літаків від Чехії для підготовки пілотів

Повітряні Сили ЗСУ отримали партію з десяти нових навчально-тренувальних літаків ALTO NG. Поставка авіаційної техніки відбулася завдяки спільним зусиллям Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та чеського благодійного фонду Dárek pro Putina.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

П'ять легкомоторних бортів було передано за фінансової підтримки чеського уряду, а ще п'ять — придбано на пожертви громадян Чехії через згадану волонтерську платформу.

Головна економічна та стратегічна перевага цього кроку — можливість розбудувати власну інфраструктуру для підготовки льотного складу безпосередньо в Україні.

Чого навчатимуть українських пілотів

Чеські літаки ALTO NG оснащені сучасним навігаційним та цифровим обладнанням, що дозволяє відпрацьовувати базові та критичні військові навички за стандартами НАТО:

Базове та поглиблене пілотування: освоєння техніки керування в різних умовах.

Навігація процедурам зльоту і заходу на посадку за стандартами НАТО.

Перехідний етап: виконання комплексних процедур, необхідних для подальшого переходу на сучасні західні винищувачі.

Організація навчального процесу всередині країни суттєво знизить залежність від закордонних програм, зекономить державні ресурси, кардинально зменшить вартість льотної години (порівняно з використанням бойової авіації) та забезпечить автономність навчання нових кадрів.

Раніше Україна отримала від Швеції партію спеціалізованої техніки, призначеної для обслуговування військових аеродромів. Це критично важливе обладнання дозволить підтримувати злітно-посадкові смуги в ідеальному стані, що безпосередньо впливає на безпеку та ефективність роботи українських пілотів під час виконання бойових завдань.