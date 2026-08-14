Трамп вводит 100% пошлины на импорт дронов из-за угрозы национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт беспилотников и их компонентов. Для отдельных категорий продукции ставка будет составлять 100%, в частности для дронов, которые Вашингтон считает особыми угрозами национальной безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что чрезмерная зависимость США от иностранных поставщиков беспилотников и компонентов создает риск национальной и экономической безопасности.

В Белом доме отмечают, что программа Трампа по тарифам на дроны будет «защищать национальную безопасность Соединенных Штатов, а также их оборонную и смежную с обороной промышленную базу, поддерживая и создавая рабочие места для американцев».

Какие дроны будут облагать 100% пошлиной

Высокая ставка будет касаться беспилотников с характеристиками, которые Вашингтон определяет как особенно чувствительные для национальной безопасности.

В частности, речь идет о дронах с максимальной взлетной массой более 25 кг и тепловизионными возможностями. 100% пошлина также будет распространяться на док-станции и отдельные критически важные компоненты.

Для меньших беспилотников и других комплектующих, не имеющих характеристик, непосредственно связанных с угрозами национальной безопасности, ставка будет составлять 25%.

В то же время для ряда стран-союзников США предусмотрены более низкие тарифы. Для ЕС, Японии, Лихтенштейна, Республики Корея, Швейцарии и Тайваня таможенная пошлина на БПЛА и комплектующие составит 15%, для Великобритании — 10%, при условии, что все технологии произведены в самой стране или в США.

Пошлины вступят в силу через 21 день. Для компонентов БпЛА, не имеющих большого значения, – через 180 дней.

Недавно Трамп ввел новые пошлины в отношении 60 стран, импортирующих товары, произведенные с использованием принудительного труда.