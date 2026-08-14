Трамп запроваджує 100% мита на імпорт дронів через загрозу національній безпеці

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита на імпорт безпілотників та їх компонентів. Для окремих категорій продукції ставка становитиме 100%, зокрема для дронів, які Вашингтон вважає такими, що становлять особливу загрозу національній безпеці.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

У документі зазначається, що надмірна залежність США від іноземних постачальників безпілотників і компонентів створює ризики для національної та економічної безпеки.

У Білому домі наголошують, що програма Трампа щодо тарифів на дрони «захищатиме національну безпеку Сполучених Штатів, а також їхню оборонну та суміжну з обороною промислову базу, підтримуючи та створюючи робочі місця для американців».

Які дрони обкладатимуть 100% митом

Найвища ставка стосуватиметься безпілотників із характеристиками, які Вашингтон визначає як особливо чутливі для національної безпеки.

Зокрема, йдеться про дрони з максимальною злітною масою понад 25 кг та тепловізійними можливостями. 100% мито також поширюватиметься на док-станції та окремі критично важливі компоненти.

Для менших безпілотників та інших комплектуючих, які не мають характеристик, безпосередньо пов’язаних із загрозами національній безпеці, ставка становитиме 25%.

Водночас для низки країн-союзників США передбачені нижчі тарифи. Для ЄС, Японії, Ліхтенштейну, Республіки Корея, Швейцарії та Тайваню мито на БпЛА і комплектуючі становитиме 15%, для Великої Британії — 10%, за умови що всі технології вироблені в самій країні або у США.

Мита набудуть чинності через 21 день. Для компонентів БпЛА, які не мають великого значення, — через 180 днів.

Нещодавно Трамп запровадив нові мита щодо 60 країн, які імпортують товари, вироблені з використанням примусової праці.