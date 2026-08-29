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90% территории было в минах: в Харьковской области полностью разминировали первое село

Министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко вручил соответствующие сертификаты главе местной общины
Министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко вручил соответствующие сертификаты главе местной общины / Минэкономики

В Харьковской области завершили разминирование села Граково, деньги на которое собрали через платформу UNITED24 в рамках инициативы “Шаг за шагом”.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

В рамках рабочего визита в регион министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко вручил соответствующие сертификаты главе местной общины.

Договор о разминировании территории Центр гуманитарного разминирования и оператор "Гуманитарная безопасность" (победитель тендера) был подписан в конце 2025 года.

Очистка 58 гектаров продолжалась более полугода. За это время саперы изъяли около 200 мин и более 600 других взрывоопасных предметов.

По словам Александра Кравченко, Харьковщина лидирует по темпам гуманитарного разминирования, поэтому здесь впервые реализовали проект по очистке целого населенного пункта, 90% территории которого после оккупации были загрязнены.

"Благодаря эффективной кооперации бизнеса, государства и доноров Граково со всей его инфраструктурой — школой, детсадом, парком, улицами, огородами, полями — теперь безопасен для людей. Это первый, но очень важный шаг, чтобы люди возвращались домой, могли работать на земле, запускать бизнесы, развивать экономику общин, это важно", - заявил глава Минэкономики.

Также во время совещания в Харьковской ОВ при участии начальника ОВ Олега Синегубова, главы экологического комитета ВР Олега Бондаренко, руководства Центра гуманитарного разминирования, ГСЧС и лесхозов обсудили проблему противодействия лесным пожарам.

В настоящее время около 406 тыс. гектаров лесов нуждаются в обследовании.

Напомним, в Украине после разминирования вернули в обращение территории большей площади, чем Одесщина. В общей сложности к хозяйственному использованию уже вернули более 40,7 тыс. км² деоккупированных земель.

Автор:
Татьяна Бессараб

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