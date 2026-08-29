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Потери врага по состоянию на 28 августа 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1648 сутки полномасштабной войны составляют 1 485 200 человек.
Потери России в войне на 29 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 августа потеряла:
- личного состава – около 1 485 200 (+1 420) человек;
- танков – 12 310 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 241 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 48 774 (+25) ед;
- РСЗО – 2 070 (+3) ед;
- средств ПВО – 1593 (+0) ед;
- самолетов – 440 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 429 (+9) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 486 384 (+1 360) ед;
- крылатых ракет - 5060 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 141 059 (+318) ед;
- специальной техники – 4 608 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 233 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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