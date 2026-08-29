Потери врага по состоянию на 28 августа 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1648 сутки полномасштабной войны составляют 1 485 200 человек.

Потери России в войне на 29 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 августа потеряла:

личного состава – около 1 485 200 (+1 420) человек;

танков – 12 310 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 241 (+4) ед;

артиллерийских систем – 48 774 (+25) ед;

РСЗО – 2 070 (+3) ед;

средств ПВО – 1593 (+0) ед;

самолетов – 440 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 429 (+9) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 486 384 (+1 360) ед;

крылатых ракет - 5060 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 141 059 (+318) ед;

специальной техники – 4 608 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 233 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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