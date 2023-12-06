Міжнародні резерви України у листопаді знову скоротилися

На початок грудня 2023 року міжнародні резерви України складали 38 785,2 млн доларів США. У листопаді цей показник знизився на 0,5%. Дії Нацбанку, спрямовані на утримання стійкості валютного курсу та вирівнювання боргових зобов'язань країни, в значній мірі були компенсовані надходженнями фінансових ресурсів від міжнародних партнерів.

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Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Активність НБУ на валютному ринку України

Весь листопад 2023 року характер динаміки міжнародних резервів визначали кілька факторів. За цей період, НБУ продав на валютному ринку 2 456,6 млн доларів США та викупив назад 3,7 млн доларів США. Чистий обсяг продажу валюти НБУ склав 2 452,9 млн доларів США, зменшившись на 1,4 раза порівняно з жовтнем.

Інтервенції НБУ в листопаді також були меншими майже на 10%, порівняно з вереснем, що свідчить про успішну адаптацію ринку до нового режиму керованої гнучкості валютного курсу.

Виплати за обслуговування державного боргу

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 2 328,7 млн доларів США, із яких найбільший обсяг припадає на макрофінансову допомогу від ЄС (1 635,9 млн дол.), Світового банку (403,8 млн дол.) та розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики ОВДП (286,9 млн дол.).

Загалом, уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу 109,2 млн доларів США, із яких найбільшу частину (38,6 млн дол.) становлять зобов'язання перед Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Світовим банком (30,9 млн дол.) та Європейським банком реконструкції та розвитку (30,8 млн дол), а решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила до МВФ 250,3 млн дол.

Переоцінка фінансових інструментів

Внаслідок переоцінки вартості фінансових інструментів внаслідок зміни їх ринкової вартості та коливання курсів валют вона зросла на 283,8 млн доларів.

Нагадаємо, станом на 1 листопада міжнародні резерви України складають 38 973 мільйони доларів, що на 1,9% менше, ніж минулого місяця. Така динаміка умовлена інтервенціями Національного банку України для підтримки курсу національної гривні, а також через боргові виплати країни в іноземній валюті.

У серпні міжнародні резерви України знизилися на 3,2%, або на 1 328,8 млн дол. Станом на 1 вересня 2023 року, за попередніми даними, вони становили 40 387,2 млн дол.

Джерело фото: ua.depositphotos.com