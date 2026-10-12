На границе Украины с Польшей хотят сократить очереди и ускорить таможенный контроль

Украина и Польша договорились об общих шагах по увеличению пропускной способности пунктов пропуска и ускорению движения грузов через границу. Среди них – увеличение количества транспорта, который оформляется в сутки, распространение совместного контроля и обмен предварительной информацией между таможнями.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Договоренности достигли во время встречи в Варшаве руководителей таможенных ведомств двух стран – главы Гостаможслужбы Ореста Мандзия и главы Национальной администрации доходов Польши Марчина Лободы.

Стороны обсудили работу пунктов пропуска, бесперебойное движение грузового транспорта и возможность ускорения таможенных процедур. Отдельно речь шла о работе границы в условиях российских атак.

Одним из направлений должно стать увеличение оптимального количества транспортных средств, проходящих через пункты пропуска в течение суток. Украина также предлагает более широко применять общий контроль, когда процедуры украинской и польской сторон проводятся в одном месте.

Еще один инструмент – предварительный обмен данными о товарах и транспортных средствах. Полученную от соседней страны информацию таможни смогут использовать в автоматизированных системах управления рисками, что должно ускорить оформление грузов.

Украина и Польша также рассматривают пилотный проект по обмену логистической информацией между таможнями двух стран.

Кроме того, стороны дорабатывают проект меморандума о системе предварительного уведомления по чрезвычайным ситуациям на украинско-польской границе.

По итогам встречи таможенные администрации договорились продолжить совместную работу по оптимизации пунктов пропуска, сокращению очередей и обеспечению бесперебойного движения грузового транспорта.

Польша является вторым по объему товарооборота торговым партнером Украины, поэтому стабильная работа общей границы имеет ключевое значение для транспортно-логистических маршрутов между двумя странами.

Напомним, в конце сентября Украина и Польша уже обсуждали расширение совместного контроля на границе, в частности, возможность увеличить количество пунктов пропуска, где украинские и польские службы проводят контроль в одном месте.