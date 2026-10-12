На кордоні України з Польщею хочуть скоротити черги та прискорити митний контроль

Україна та Польща домовилися про спільні кроки для збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску та прискорення руху вантажів через кордон. Серед них – збільшення кількості транспорту, який оформлюють за добу, поширення спільного контролю та обмін попередньою інформацією між митницями.

Про це інформує Dilo з посиланням на Державну митну службу.

Домовленостей досягли під час зустрічі у Варшаві керівників митних відомств двох країн – голови Держмитслужби Ореста Мандзія та очільника Національної адміністрації доходів Польщі Марчіна Лободи.

Сторони обговорили роботу пунктів пропуску, безперебійний рух вантажного транспорту та можливості прискорення митних процедур. Окремо йшлося про роботу кордону в умовах російських атак.

Одним із напрямів має стати збільшення оптимальної кількості транспортних засобів, які проходять через пункти пропуску протягом доби. Україна також пропонує ширше застосовувати спільний контроль, коли процедури української та польської сторін проводяться в одному місці.

Ще один інструмент – попередній обмін даними про товари та транспортні засоби. Отриману від сусідньої країни інформацію митниці зможуть використовувати в автоматизованих системах управління ризиками, що має прискорити оформлення вантажів.

Україна та Польща також розглядають пілотний проєкт з обміну логістичною інформацією між митницями двох країн.

Крім того, сторони доопрацьовують проєкт меморандуму про систему попереднього повідомлення щодо надзвичайних ситуацій на українсько-польському кордоні.

За підсумками зустрічі митні адміністрації домовилися продовжити спільну роботу над оптимізацією пунктів пропуску, скороченням черг та забезпеченням безперебійного руху вантажного транспорту.

Польща є другим за обсягом товарообігу торговельним партнером України, тому стабільна робота спільного кордону має ключове значення для транспортно-логістичних маршрутів між двома країнами.

Нагадаємо, наприкінці вересня Україна та Польща вже обговорювали розширення спільного контролю на кордоні, зокрема можливість збільшити кількість пунктів пропуску, де українські та польські служби проводять контроль в одному місці.