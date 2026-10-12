Додаткові кошти на техніку та зарплати військовим: парламент ухвалив законопроєкт

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №15400 про виділення додаткових коштів на першочергові потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на сайт ВРУ.

За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати.

Куди підуть надходження

Документ передбачає, що з 1 серпня 2026 року до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан, кошти від оформлення та видачі документів у сфері державного експортного контролю товарів військового та подвійного призначення надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету, а не до загального фонду місцевих бюджетів.

Ці кошти спрямовуватимуть Міністерству оборони:

50% — на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки;

50% — на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд спрямував 33,6 млрд грн на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Кабінет Міністрів України перерозподілив 33,6 мільярда гривень з оборонного резерву на своєчасне фінансування вересневих виплат українським захисникам і членам їхніх сімей.