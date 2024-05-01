Корм для собак Клуб 4 Лапи Актив + Пуллер (Club 4 Paws Active + PULLER)

З настанням теплої пори року особливе задоволення дарують активні прогулянки на свіжому повітрі - це весело і водночас корисно. Для тренувань та ігор із домашнім улюбленцям потрібне збалансоване харчування з високою поживною цінністю.

Ці потреби повною мірою задовольняє Раціон для активних собак Клуб 4 Лапи Актив +Пуллер.

Переваги корму для собак Клуб 4 Лапи Актив ( Club 4 Paws Active)

Для будь-яких собак, незалежно від рівня активності, краще використовувати готові сухі корми. В них враховані потреби тварини в поживних речовинах, до складу включені корисні та функціональні додатки, вітаміни та мінерали.

Корм для собак Клуб 4 Лапи Актив +Пуллер розроблений саме для активних домашніх улюбленців. На упаковках можна знайти додаткові рекомендації про використання Пуллера, який дозволяє пет перентам насолоджуватися тривалими активними прогулянками зі своїми улюбленцями.

Лінійка Клуб 4 Лапи Актив +Пуллер (Club 4 Paws Active + PULLER) складається з двох раціонів: для дорослих собак малих і середніх порід.

Бренд створив повноцінний раціон для тварин з підвищеною активністю:

Гранули для собак малого та середнього розміру дозволяють собакам зручніше їсти і краще перетравлюватися.

Враховані енергетичні потреби малих та середніх собак. В організмі маленьких собак спалення калорій відбувається активніше, тому корм для них більш калорійний ( калорійність 400, 49 ккал/100г), з високим вмістом білків і жирів (30/18). Показник корму для собак середніх порід відрізняється – відповідно, 387,07 ккал/100 г та 28/15.

Високий вміст білків тваринного походження (60-63%) забезпечує підтримку м’язової системи.

Вуглеводи та жири – джерело енергії для активних ігор та тренувань.

Вітаміни та мінерали враховують потреби собак з підвищеним рівнем активності.

Сухий корм для активних собак збагачений пробіотиками, омега кислотами, комплексом Інтеграмікс для імунітету. Серед нових інгредієнтів – витяжка з кісточок винограду як потужний антиоксидант.

Клуб 4 Лапи Актив +Пуллер (Club 4 Paws Active + PULLER) – корм преміум класу для відповідальних пет перентів, що забезпечує собаку енергією для щоденних активних ігор на свіжому повітрі.

Активний спосіб життя разом з Клубом 4 Лапи

В теплу пору року особливо приємно проводити час зі своїм улюбленцем на свіжому повітрі. Активні ігри - чудовий спосіб відпочити з користю для здоров'я. Адже фізична активність потрібна всім тваринам незалежно від віку, породи та статі. Недостатньо рухливий спосіб життя призводить до надлишкової ваги, м’язової дистрофії, погано впливає на травлення та серцево-судинну систему. Крім того, пригнічена та не витрачена енергія може стати джерелом агресії або пустощів. Саме тому важливо постійно задовольняти потребу тварини в фізичній активності.

Бренд Клуб 4 Лапи дбає про емоційний та фізичний стан домашніх улюбленців і пропонує простий та дієвий різновид фізичної активності – ігри для собак з пуллером.

Фізична активність: Ігри з пуллером

Пуллер розроблений українськими кінологами для активних захоплюючих ігор та тренувань собак на свіжому повітрі. Він виготовлений з гіпоалергенного матеріалу і має чимало переваг:

П’ять калібрів для собак різного розміру.

Використовується для стрибків, бігу, перетягування.

Забезпечує необхідний рівень кардіотренувань та навантаження на всі групи м'язів.

Є надійним засобом проти гіподинамії, надлишкової ваги та депресії.

Не потребує спеціальної підготовки ані господаря, ані собаки.

Більше інформації про ігри для собак з пуллером можна дізнатися, якщо відсканувати QR-код на упаковці корму Club 4 Paws Active.

Тут можна знайти й опис основних вправ з малюнками, рекомендації щодо годування в залежності від рівня активності тварини.

Купити корм Клуб 4 Лапи Актив +Пуллер (Club 4 Paws Active + PULLER) можна на сайті інтернет-магазину та офіційному сайті.

Фізична активність в поєднанні з кормом Клуб 4 Лапи Актив - чудова комбінація для здорового життя

Багатофункціональний снаряд Puller забезпечує одразу три важливі потреби собаки:

у спілкуванні з господарем;

у фізичних вправах;

у розвитку розумових здібностей.

Фізичну активність важливо поєднувати із правильним відповідальним харчуванням для того, щоб собака відчувала достатньо енергії, а його організм функціонував як годинник. Якнайкраще для цього підходить Корм Клуб 4 Лапи Актив – збалансований раціон з підвищеним вмістом білків, жирів та калорій для здорового та активного життя вашого чотирилапого друга.