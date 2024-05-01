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Корм для собак Клуб 4 Лапы Актив + Пуллер (Club 4 Paws Active + PULLER)
С наступлением теплого времени года особое удовольствие дарят активные прогулки на свежем воздухе – это весело и в то же время полезно. Для тренировок и игр с домашним питомцам требуется сбалансированное питание с высокой питательной ценностью.
Эти потребности в полной мере удовлетворяет Рацион для активных собак Клуб 4 Лапы Актив +Пуллер.
Преимущества корма для собак Клуб 4 Лапы Актив ( Club 4 Paws Active )
Для любых собак, независимо от уровня активности, лучше использовать готовые сухие корма. В них учтены потребности животного в питательных веществах, в состав включены полезные и функциональные добавки, витамины и минералы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Корм для собак Клуб 4 Лапы Актив +Пуллер разработан именно для активных домашних питомцев. На упаковках можно найти дополнительные рекомендации об использовании Пуллера, позволяющего петрам наслаждаться длительными активными прогулками со своими любимцами.
Линейка Клуб 4 Лапы Актив + Пуллер (Club 4 Paws Active + PULLER) состоит из двух рационов: для взрослых собак малых и средних пород.
Бренд создал полноценный рацион для животных с повышенной активностью:
- Гранулы для собак малого и среднего размера позволяют собакам удобнее есть и лучше перевариваться.
- Учтены энергетические потребности малых и средних собак. В организме маленьких собак сожжение калорий происходит более активно, поэтому корм для них более калорийный (калорийность 400, 49 ккал/100г), с высоким содержанием белков и жиров (30/18). Показатель корма для собак средних пород отличается соответственно 387,07 ккал/100 г и 28/15.
- Высокое содержание белков животного происхождения (60–63%) обеспечивает поддержание мышечной системы.
- Углеводы и жиры – источник энергии для активных игр и тренировок.
- Витамины и минералы учитывают потребности собак с повышенным уровнем активности.
Сухой корм для активных собак обогащен пробиотиками, омега кислотами, комплексом интеграмиксов для иммунитета. Среди новых ингредиентов вытяжка из косточек винограда как мощный антиоксидант.
Клуб 4 Лапы Актив +Пуллер (Club 4 Paws Active + PULLER) – корм премиум класса для ответственных пет перентов, обеспечивающий собаку энергией для ежедневных активных игр на свежем воздухе.
Активный образ жизни вместе с Клубом 4
В теплое время года особенно приятно проводить время со своим любимцем на свежем воздухе. Активные игры – отличный способ отдохнуть с пользой для здоровья. Ведь физическая активность необходима всем животным независимо от возраста, породы и пола. Недостаточно подвижный образ жизни приводит к избыточному весу, мышечной дистрофии, плохо влияет на пищеварение и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, подавленная и не израсходованная энергия может стать источником агрессии или баловства. Поэтому важно постоянно удовлетворять потребность животного в физической активности.
Бренд Клуб 4 Лапы заботится об эмоциональном и физическом состоянии домашних питомцев и предлагает простую и действенную разновидность физической активности – игры для собак с пуллером.
Физическая активность: Игры с пуллером
Пуллер разработан украинскими кинологами для активных увлекательных игр и тренировок собак на открытом воздухе. Он изготовлен из гипоаллергенного материала и имеет немало преимуществ:
- Пять калибров для собак разного размера.
- Используется для прыжков, бега, перетаскивания.
- Обеспечивает необходимый уровень кардиотренировок и нагрузку на все группы мышц.
- Является надежным средством против гиподинамии, избыточного веса и депрессии.
- Не требует специальной подготовки ни хозяина, ни собаки.
Больше информации об играх для собак с пуллером можно узнать, если отсканировать QR-код на упаковке корма Club 4 Paws Active.
Здесь можно найти и описание основных упражнений с рисунками, рекомендации по кормлению в зависимости от уровня активности животного.
Купить корм Клуб 4 Лапы Актив + Пуллер (Club 4 Paws Active + PULLER) можно на сайте интернет-магазина и официальном сайте .
Физическая активность в сочетании с кормом Клуб 4 Лапы Актив – отличная комбинация для здоровой жизни
Многофункциональный снаряд Puller обеспечивает сразу три важных потребности собаки:
- в общении с хозяином;
- в физических упражнениях;
- в развитии умственных способностей.
Физическую активность важно сочетать с правильным ответственным питанием для того, чтобы собака чувствовала достаточно энергии, а ее организм функционировал как часы. Корм Клуб 4 Лапы Актив – сбалансированный рацион с повышенным содержанием белков, жиров и калорий для здоровой и активной жизни вашего четырехлапого друга.