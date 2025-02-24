Адміністрація Трампа звільнить 1600 співробітників USAID, а більшість відправить у відпустки

Адміністрація президента США Дональда Трампа фактично завершила процес реорганізації Агентства з міжнародного розвитку (USAID), відправивши більшість працівників у адміністративну відпустку та звільнивши понад 1600 співробітників у США.

Про це повідомляє АР.

Як зазначається, це рішення було ухвалено після того, як у п’ятницю, 21 лютого, федеральний суддя дозволив адміністрації продовжити реалізацію свого плану зі звільнення тисяч співробітників USAID у США та в усьому світі. Окружний суддя США Карл Ніколс відхилив прохання співробітників продовжувати тимчасово блокувати план уряду.

У повідомленнях, розісланих працівникам USAID, йдеться, що станом на 23:59 за східним часом у неділю, 23 лютого 2025 року, весь персонал USAID, який працює за прямим наймом, за винятком призначеного персоналу, відповідального за критично важливі функції (основне керівництво та/або спеціально призначені програми), буде відправлений в адміністративну відпустку по всьому світу.

Водночас USAID повідомило, що розпочинає процес "скорочення штату", в результаті якого буде ліквідовано щонайменше 1 600 посад. За кілька годин після цього повідомлення окремі співробітники почали отримувати сповіщення про своє майбутнє звільнення.

Це ще один етап місячної кампанії з ліквідації агентства, що включав закриття його штаб-квартири у Вашингтоні та припинення тисяч програм допомоги по всьому світу. Трамп і Маск стверджують, що робота USAID є марнотратною і просуває ліберальний порядок денний.

Призупинення фінансування USAID

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.