Суд в США ухвалив рішення про тимчасове розблокування фінансування USAID

Федеральний суддя 13 лютого наказав адміністрації президента США Дональда Трампа тимчасово скасувати тритижневе заморожування фінансування, яке призвело до припинення американської допомоги та розвитку у світі.

Про це пише AP з посиланням на указі судді.

Повідомляється, що припинення фінансування залишило підрядників, фермерів і постачальників у США та в усьому світі без сотень мільйонів доларів оплати за вже виконану роботу та призвело до масштабних звільнень серед цих підприємств.

Суддя Амір Алі видав тимчасовий наказ за позовом двох організацій – Коаліції з адвокації вакцин проти СНІДу та Глобальної ради з охорони здоров'я, які представляють організації охорони здоров'я, що отримують американське фінансування для роботи за кордоном.

У своєму наказі Алі зазначив, що адміністрація Трампа стверджувала, що їй довелося припинити фінансування тисяч програм допомоги USAID за кордоном, щоб провести ретельний аналіз кожної програми та визначити, чи слід її ліквідувати. Проте він наголосив, що в адміністрації "не запропонували жодних пояснень, чому повне призупинення всієї затвердженої Конгресом іноземної допомоги, яке викликало шокову хвилю і перекреслило контракти з тисячами неприбуткових груп, підприємств та інших, було раціональною передумовою для перегляду програм".

Постанова також забороняє держсекретарю Марко Рубіо та іншим офіційним особам Трампа виконувати накази про припинення роботи, які адміністрація Трампа та Маск надіслали компаніям і організаціям, які виконують накази про надання іноземної допомоги.

Призупинення фінансування USAID

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.