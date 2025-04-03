Испания упразднила "золотые визы" при покупке жилья за 500 тыс. евро

С 3 апреля Испания официально прекратила выдачу так называемых "золотых виз" – разрешений на проживание, которые предоставлялись иностранным гражданам в обмен на инвестиции в недвижимость от 500 000 евро.

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Об этом сообщает Служба по вопросам жилищного строительства и городского развития Испании.

Решение правительства соответствует курсу на ограничение программ инвесторских виз, которые по заявлениям властей приводят к росту цен на жилье и затрудняют доступ к нему местного населения.

Министр жилищного строительства и градостроительства Испании Изабель Родригес подчеркнула, что отмена этой программы должна положительно повлиять на рынок недвижимости, снизив давление на цены и расширив доступ к жилью для граждан.

"Это изменение является хорошей новостью для всех, кто сталкивается с трудностями в приобретении жилья из-за высокой стоимости", – заявила Родригес, представляя соответствующий отчет правительства.

Испания присоединилась к другим европейским странам, таким как Ирландия и Португалия, ранее отказавшиеся от "золотых виз" в ответ на рекомендации Европейской комиссии.

В 2022 году ЕС призвал страны-члены ликвидировать схемы гражданства в обмен на инвестиции, подчеркивая риски, связанные с безопасностью и теневыми финансовыми потоками.

Новый закон №1/2025 вступил в силу 3 апреля, полностью прекратив выдачу инвесторских резидентских виз, включая право на жительство.

Заметим, что если Испания прекратила такую практику, США только начали ее. За день Штаты продали 1000 "золотых карт" для иммигрантов. Так как один такой вид иностранцам, предоставляющий право на постоянное проживание в стране, стоит $5 млн, бюджет получил дополнительно $5 млрд,