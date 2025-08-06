Ціни на нерухомість в Одесі: як війна та час вплинули на ринок житла?

Одеса – перлина біля моря, що продовжує зачаровувати своїм фірмовим колоритом, історичною спадщиною та економічним потенціалом. Саме тому одеський ринок нерухомості залишається одним із найцікавіших та найперспективніших в Україні. Квартири в Одесі користуються попитом серед різних категорій покупців. Це можуть бути як студенти, які шукають компактне житло неподалік від навчальних закладів, так і заможні інвестори, зацікавлені у престижних апартаментах з видом на море. Читайте в новому матеріалі на Delo.ua про можливості ринку нерухомості в Одесі, особливості одеських квартир.

Тенденції ринку нерухомості в Одесі

За останні півтора року нерухомість Одеси продовжує переживати трансформації, пов'язані з економічними викликами воєнного часу, стабілізацією ситуації та розвитком нових житлових комплексів європейського рівня. Станом на серпень 2025 року на ринку нерухомості спостерігаються різні тенденції.

Квартири в Одесі сьогодні представлені в широкому асортименті варіантів.

Новобудови залишаються стабільними

Вартість житла на первинному ринку демонструє відносну стабільність із невеликими коливаннями протягом 2025 року. Сегмент новобудов продовжує показувати стійкість порівняно з вторинним ринком, де ціни більш чутливі до змін.

Середня вартість квартир в новобудовах в Одесі в 2025 році. Інфографіка:lun.ua

Середня вартість квадратного метра в нових житлових комплексах складає близько 1050-1100 доларів США. У центральних та прибережних районах міста ціна може сягати 1400-1500 доларів і вище за квадратний метр.

Орендний ринок показує позитивну динаміку

Орендний сектор демонструє стабільне зростання – попит на оренду житлових приміщень залишається високим, що підтримує середні орендні ставки на рівні попереднього періоду з тенденцією до зростання на 8-10%.

Особливо спостерігається зростаючий інтерес до нерухомості з панорамними вікнами та енергоефективними технологіями. Тобто люди обирають квартири з європейськими стандартами якості.

Квартири в Одесі нового покоління відрізняються покращеним плануванням, наявністю паркінгів, зон відпочинку та дитячих майданчиків на прибудинковій території.

Девелопери все частіше пропонують комплексні рішення з благоустроєм території. Такими об'єктами найбільше цікавляться потенційні інвестори, особливо молоді сім'ї з дітьми та ті, хто цінує комфорт і безпеку проживання.

Популярні райони для купівлі житла в Одесі

Одеса та передмістя пропонують різноманіття районів на будь-який смак і бюджет, кожен з яких має свої особливості та переваги. Ціни на квартири в Одесі залежать не лише від самого типу квартири, але й від району, де розташовується житло.

Квартири в Одесі можна знайти в різних районах міста, кожен з яких має свою специфіку.

Центр міста

Історична частина Одеси з неповторною архітектурою, атмосферою старого міста та чудово розвиненою інфраструктурою. Такий район особливо приваблює цінителів історії, туристів та бізнесменів, які цінують статус та зручне розташування.

Приморський район

Найпрестижніша локація з елітними та видовими квартирами, саме з видом на море. Нерухомість тут традиційно має найвищу вартість і найбільший інвестиційний потенціал.

Таїрове та Київський район

Це райони з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що пропонують доступне житло. Тут можна знайти хороші варіанти зі зручними транспортними розв'язками, розвиненою інфраструктурою та комфортними умовами для життя молодих родин.

Селище Котовського

Найбільш економічний варіант для тих, хто шукає доступне житло в спокійному районі з розвиненою інфраструктурою та оптимальним транспортним сполученням із центром міста.

Нерухомість Одеси у кожному з цих районів має свої особливості з точки зору архітектури, планування та цінової політики. Вибір конкретного району часто залежить від життєвих пріоритетів, фінансових можливостей та особистих уподобань покупця.

Важливими факторами при виборі району стають також наявність зелених зон, закладів освіти, медичних установ та торгово-розважальних центрів.

Вартість та прогнози ринку нерухомості

Станом на серпень 2025 року середня вартість квартир в Одесі суттєво варіюється залежно від району, стану житла, поверховості, наявності інфраструктури та загальної площі приміщення. Наразі ринок нерухомості в Одесі має приблизно такі ціни:

Однокімнатні квартири на вторинному ринку в середньому коштують близько 30-53 тисяч доларів США.

Двокімнатні квартири оцінюються приблизно у 41-80 тисяч доларів.

Трикімнатні квартири пропонуються за середньою ціною близько 46-112 тисяч доларів.

При цьому спостерігаються суттєві цінові коливання залежно від району розташування. Наприклад, у престижному Приморському районі ціна на однокімнатні квартири може сягати 52-55 тисяч доларів і вище, тоді як у більш віддаленому Пересипському районі аналогічне житло можна придбати приблизно за 28-30 тисяч доларів.

Ціни на однокімнатні квартири в Одесі на вторинному ринку. Інфографіка:lun.ua

Ціни на двокімнатні квартири в Одесі на вторинному ринку. Інфографіка:lun.ua

Ціни на трикімнатні квартири в Одесі на вторинному ринку. Інфографіка:lun.ua

Експерти ринку нерухомості Одеси прогнозують помірне зростання цін протягом другої половини 2025 року та наступного року. Це пов'язано з поступовою стабілізацією економічної ситуації, відновленням купівельної спроможності населення та стабільно високим попитом на якісне житло.

Особливо перспективними вважаються інвестиції в новобудови у престижних районах міста. Також інвестори охоче вкладаються у житло, яке має потенціал для отримання прибутку від короткострокової або довгострокової оренди.

Крім того, після завершення війни очікується значне пожвавлення туристичного сектору, що завжди сильно впливало на економіку Одеси. А це зробить інвестиції в апартаменти більш привабливими, особливо якщо нерухомість розташована поблизу туристичних локацій та пляжних зон.

Ринок нерухомості в Одесі у 2025 році продовжує демонструвати стійкість та здатність адаптуватися до нових викликів. Незважаючи на складну геополітичну ситуацію, квартири в Одесі залишаються привабливим об'єктом для інвестицій як з точки зору збереження капіталу, так і для отримання пасивного доходу.

Придбання житла в Одесі може стати вигідною довгостроковою інвестицією, адже місто пропонує широкий вибір варіантів різної цінової категорії та рівня комфорту.