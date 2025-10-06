Ринок нерухомості в Туреччині: прогноз цін на 2025 рік

Туреччина традиційно входить до списку найпривабливіших напрямків для інвестицій у нерухомість завдяки м'якому клімату, вигідному географічному розташуванню між Європою та Азією, помірним цінам порівняно з європейськими країнами та можливості отримання виду на проживання. Матеріал підготувала редакція Delo.ua на основі актуальних даних турецького ринку нерухомості. Проте 2025 рік ставить перед потенційними інвесторами нові питання: чи зберігає турецький ринок свою привабливість в умовах високої інфляції та валютної волатильності?

Поточний стан ринку: цифри та факти

Ринок нерухомості Туреччини в першій половині 2025 року демонструє неоднозначну картину. З одного боку, кількість угод зростає: продажі житла в січні-червні збільшилися приблизно на 15,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про збереження інтересу до турецької нерухомості як серед місцевих покупців, так і серед іноземців.

З іншого боку, ціновий індекс житлової нерухомості показує зростання понад 30% рік до року в номінальному вираженні. Але враховуючи високу інфляцію в країні, реальний приріст вартості виявляється значно скромнішим. У Стамбулі, наприклад, індекс зріс на 33,5% номінально, що після корекції на інфляцію означає майже стабільний ринок з мінімальним реальним зростанням.

Цікавою тенденцією стало скорочення активності іноземних покупців. У першій третині 2025 року іноземці придбали нерухомості на 13,7% менше, ніж роком раніше.

Географія цін: де дорожче, де доступніше

Турецький ринок нерухомості відрізняється величезною диференціацією цін залежно від регіону. Розглянемо основні локації та їхні цінові діапазони станом на 2025 рік.

Прибережні курортні зони

Анталія та Аланія залишаються найпопулярнішими напрямками для іноземних покупців, особливо з країн СНД. Тут ціни стартують відносно доступно: однокімнатну квартиру в новобудові можна знайти від €55 000 в Аланії та від €70 000 в Анталії. Проте вартість може суттєво зростати залежно від близькості до моря, наявності інфраструктури комплексу та класу житла.

У прибережних новобудовах зі зручностями, як-то басейнами, охороною, фітнес-центрами, сучасним ремонтом, однокімнатна квартира може коштувати від €80 000 до €150 000 і вище в найпопулярніших локаціях. Преміум-сегмент з виглядом на море та розвиненою інфраструктурою може сягати €200 000 за невелику квартиру.

Стамбул: мегаполіс з мегацінами

Стамбул як найбільше місто Туреччини та економічний центр країни пропонує найширший спектр пропозицій, але й найвищі ціни. Квартири високого класу в новобудовах починаються від €120 000 за однокімнатний варіант, а в престижних районах вартість квадратного метра досягає $2 500–4 500.

Особливо дорогим залишається житло в центральних європейських районах міста, поблизу Босфору, в нових бізнес-кварталах. Тут квартира площею 100 кв.м може коштувати від €300 000 до €500 000 і вище. Азійська частина міста традиційно дешевша, але різниця поступово скорочується через розвиток інфраструктури.

Середні міста: баланс ціни та якості

Ізмір, Анкара, Бурса пропонують значно нижчі ціни при збереженні високого рівня життя. Тут квартира може коштувати €1 500–3 000 за квадратний метр, що робить ці міста привабливими для тих, хто шукає житло для особистого проживання, а не для туристичної здачі в оренду.

Ізмір, розташований на узбережжі Егейського моря, поєднує переваги великого міста з можливістю жити біля моря. Анкара як столиця пропонує стабільність та розвинену інфраструктуру. Бурса приваблює близькістю до Стамбула та гірськолижних курортів.

Периферійні регіони: найнижчі ціни

У менш розвинених районах, у віддалених від моря та великих міст зонах, ціни можуть бути дуже помірними від €800 до €1 500 за квадратний метр залежно від стану житла. Проте такі об'єкти мають низьку ліквідність і підходять хіба що для довгострокового особистого проживання, а не для інвестицій.

Прогноз на 2025 рік: стримане зростання

Аналітики прогнозують помірне зростання цін на нерухомість у номінальному вираженні протягом 2025 року, але з урахуванням інфляції реальний приріст буде стриманим. Деякі експерти називають цифру близько 5,4% середньорічного зростання ринку в період 2025–2033 років, що свідчить про очікування поступового, але стабільного розвитку.

У другій половині 2025 року можливе посилення динаміки в популярних сегментах та містах-локомотивах. Стамбул, Анталія, Ізмір можуть показати більш помітне зростання цін, особливо в преміальному сегменті та новобудовах високого класу.

Проте варто розуміти, що прогнози базуються на припущенні відносної стабілізації макроекономічної ситуації. Будь-які потрясіння ,буде це різкі стрибки інфляції, валютні кризи чи зміни в політиці щодо іноземних інвесторів можуть суттєво вплинути на реальну динаміку ринку.