Де краще купити нерухомість за кордоном: найкращі країни 2025

Коли мова йде про інвестиції, питання «де краще купити нерухомість за кордоном» набуває першочергового значення. Для багатьох українців це стало способом захистити заощадження від інфляції, отримати дохід від оренди або просто мати місце відпочинку у стабільній країні. У 2025 році тенденції змінюються кардинально: змінюється податкове середовище, попит і пропозиція, а також критерії вигідності інвестування. Як прослідкувала команда Delo.ua , український капітал активно шукає нові напрямки для безпечного розміщення, і зарубіжна нерухомість залишається одним із найпопулярніших варіантів.

Чому українці обирають нерухомість за кордоном

Інвестування в нерухомість за кордоном має декілька переваг, що робить цей напрямок особливо привабливим в умовах війни. Стабільніша валюта, потенційне зростання вартості майна, можливість отримувати дохід від оренди. Плюс диверсифікація активів створює надійну основу для збереження і примноження капіталу.

Проте експерти наголошують: при виборі зарубіжної нерухомості слід враховувати не лише ціну квадратного метра. Податки, правила володіння іноземцями, витрати на утримання, комунальні платежі, та інші збори й законодавчі ризики суттєво впливають на кінцеву ефективність інвестиції. Часто привабливо низька ціна квадратного метра може обернутися значними додатковими витратами.

Найпривабливіші країни для інвестицій у 2025 році

Аналітики, які досліджують європейські ринки нерухомості, виділяють декілька держав, де зараз найвигідніше купувати житло. Кожна з цих країн має свої унікальні переваги та особливості, які варто детально розглянути.

Литва

Країна демонструє високу прибутковість від оренди та лояльні умови для іноземних інвесторів, а вартість нерухомості приємно вражає. Країна пропонує відносно прості процедури оформлення власності, а столиця Вільнюс активно розвивається як фінансовий центр Балтії.

Естонія

Приваблює стабільним економічним розвитком, прозорим законодавством і порівняно низькими податками. Цифровізація всіх державних послуг робить процес придбання нерухомості максимально зручним для іноземців.

Румунія

Пропонує одну з найвищих рентабельностей на європейському ринку нерухомості при доступній ціні квадратного метра. Особливо привабливими є об'єкти в Бухаресті та курортних зонах на узбережжі Чорного моря.

Угорщина

Залучає інвесторів хорошою інфраструктурою, активним розвитком регіонів за межами столиці та зниженням бар'єрів для іноземних інвесторів. Будапешт залишається одним із найкрасивіших європейських міст з відносно доступними цінами на житло.

Іспанія

Традиційно популярний напрямок, особливо узбережні регіони, де ціни залишаються збалансованими порівняно з іншими західноєвропейськими країнами. Добрі умови для туристичної оренди роблять іспанську нерухомість особливо привабливою для інвесторів.

Ключові параметри вибору та основні ризики

Щоб інвестиційний вибір виявився справді вигідним і виправдав очікування, необхідно ретельно проаналізувати декілька критично важливих факторів.

Юридичний статус покупки : обмеження для нерезидентів, додаткові акцизи та збори.

Реальна рентабельність оренди : місцевий ринок, сезонні коливання та фактична завантаженість.

Податкова система : податки на покупку, утримання, комунальні платежі та обслуговування.

Стан нерухомості : новобудови проти старого фонду та майбутні витрати на ремонт.

Інфраструктура локації : транспорт, медицина, освіта та сервіси.

Валютні ризики : коливання курсів при доходах в одній валюті та витратах в іншій.

Кожен з цих факторів може кардинально вплинути на загальну ефективність інвестиції, тому ігнорувати будь-який із них неприпустимо.

Практичні рекомендації для інвесторів

Успішне інвестування в зарубіжну нерухомість вимагає системного підходу та ретельної підготовки. Перш за все, необхідно чітко визначити мету інвестиції: чи це покупка житла для власного використання, отримання орендного доходу, або довгострокове інвестування з розрахунком на зростання вартості.

Обов'язковий етап – консультація з місцевими юристами та податковими консультантами, які мають досвід роботи з іноземними інвесторами. Витрати на професійні консультації часто виявляються значно меншими за потенційні втрати від юридичних помилок.

Варто особливу увагу приділити вивченню місцевого ринку оренди, якщо планується отримання доходу від здачі житла. Реальні показники завантаженості, сезонні коливання та конкуренція можуть кардинально відрізнятися від рекламних матеріалів.

Висновки та перспективи

Питання «де краще купити нерухомість за кордоном» не має універсальної відповіді, оскільки багато залежить від індивідуальних цілей, фінансових можливостей та готовності до ризиків кожного конкретного інвестора.

Для тих, хто шукає баланс між ціною, потенційним доходом від оренди і комфортом проживання, найпривабливішими напрямками залишаються:

Іспанія : ідеально для відпочинку і туристичної оренди, але потребує уважного моніторингу податкових змін

Країни Центральної та Східної Європи : Литва, Естонія, Румунія, Угорщина пропонують менші ризики і реалістичну рентабельність

Німеччина : надійний варіант для консервативних інвесторів, але з обмеженими можливостями знаходження дешевої нерухомості

Для кожного, хто планує придбання зарубіжної нерухомості, критично важливим є детальний аналіз конкретного об'єкта, врахування всіх додаткових витрат, забезпечення належного юридичного захисту та чітке розуміння власних планів щодо використання нерухомості.