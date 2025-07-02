Нерухомість у Литві: повний огляд ринку для українців

Литва давно привертає увагу іноземних покупців не лише своєю мальовничою природою та стабільною економікою, але й привабливим ринком нерухомості. Квартири тут відносно доступні в межах Європи, відрізняються високим рівнем комфорту, розвиненою інфраструктурою та прозорими юридичними правилами. Після 2022 року багато українців розглядають можливість купити квартиру в Литві як безпечну альтернативу для проживання або інвестування. Детальніше про особливості купівлі та продажу нерухомості в Литві, а також актуальні ціни на житло читайте в новому матеріалі на Delo.ua , онлайн-порталі про бізнес, інвестиції та економіку.

Стан литовського ринку нерухомості

Житло в Литві демонструє стабільний помірний ріст протягом останніх років. У великих містах вартість житла в Литві зросла на 3–6% річних у 2024–2025 роках, що свідчить про здорове зростання без спекулятивних бульбашок.

За даними Ober-Haus у березні 2025 року, середня ціна за квадратний метр склала €2 680 у Вільнюсі з приростом 4,3% за рік. Каунас показав дещо вищу динаміку: €1 846 за метр квадратний з приростом 5,6%. Клайпеда залишилася практично на тому ж рівні – €1 752 з незначним зниженням 0,1%. Менші міста показали найактивніше зростання: Шяуляй досяг €1 172 за метр квадратний з приростом 6,5%, а Паневежис – €1 149 з приростом 6,4%.

Новобудови традиційно коштують дорожче від вторинного житла. У центральному Вільнюсі середня ціна нових квартир досягає €3 318 за квадратний метр.

Іпотечні ставки у 2025 році залишаються помірними, а попит на нерухомість в Литві стабільний завдяки розвитку інфраструктурних проектів, зокрема держтерміналу Rail Baltica, та гнучким умовам провідних банків SEB, Swedbank і Luminor.

Сегменти ринку та їх особливості

Більшість іноземних покупців обирають вторинний ринок, оскільки вартість житла в Литві тут росте повільніше – переважно на 2–3% річних. Це дозволяє знайти більш доступні варіанти з непоганою якістю житла.

Новобудови демонструють різну динаміку залежно від міста. Вільнюс показав зростання медіанної ціни з €3 111 до €3 318 за квадратний метр, що становить приріст 6,7%. Каунас виявився ще активнішим з приростом 11,7% – з €2 447 до €2 734. Натомість Клайпеда показала зниження з €2 390 до €2 198 за метр квадратний, що становить падіння на 8%.

Попит на квартири в Литві залишається значним, хоча й помірним. Кількість угод зросла приблизно на 20% у Вільнюсі та на 40% у сегменті новобудов. Іпотечні програми також демонструють активність – у лютому 2025 року було видано €240 мільйонів нових кредитів, що вдвічі перевищує торішній рівень.

Процедура придбання нерухомості

Тим, хто планує купити квартиру в Литві, важливо знати, що іноземці, включно з українцями, можуть купувати нерухомість у Литві на рівних умовах з місцевими громадянами. Процедура включає кілька послідовних етапів і не передбачає особливих обмежень:

підготовка документів: паспорт та підтвердження джерела доходу;

укладання попередньої угоди з внесенням завдатку 1–3%;

підписання основного договору з нотаріальним оформленням;

реєстрація у Державному реєстрі власності протягом 30 днів;

остаточне закриття угоди.

Додаткові витрати та податки

При купівлі нерухомості в Литві слід враховувати додаткові витрати, які становлять приблизно 6–10% від вартості угоди. Юридичні послуги коштують від €800 до €2 000, рієлторська комісія складає 3–5% плюс ПДВ. Переклади документів обійдуться в €200–600, а реєстрація права власності – €50–100.

Щомісячні комунальні платежі для квартири в Литві площею близько 50 квадратних метрів становлять €100–150. Якщо ви вирішите продати квартиру в Литві протягом перших 10 років, доведеться сплатити податок на прибуток у розмірі 15%. Річний місцевий податок на нерухомість є символічним – від €30 до €100 залежно від міста.

Іпотечні можливості для іноземців

Литовські банки надають іпотечні кредити іноземцям, які хочуть купити житло в Литві, але висувають певні вимоги.

Довгостроковий вид на проживання або офіційна реєстрація. Наявність формального доходу у Литві. Початковий внесок від 20–30% вартості нерухомості.

Поточна ставка іпотеки коливається в межах 4,5–6% річних, залежно від рівня EURIBOR та кредитного рейтингу клієнта. Максимальний термін кредитування становить до 20 років, що дозволяє розподілити навантаження на сімейний бюджет.

Вартість житла по містах

Ціни на нерухомість у Литві суттєво відрізняються залежно від міста та типу житла:

Вільнюс : однокімнатні від €70 000–120 000, двокімнатні від €150 000–300 000, трикімнатні від €250 000–500 000;

Каунас : однокімнатні від €60 000–100 000, двокімнатні від €120 000–250 000, трикімнатні від €150 000–300 000;

Клайпеда : однокімнатні від €65 000–110 000, двокімнатні від €140 000–280 000, трикімнатні від €150 000–300 000;

Шяуляй/Паневежис : однокімнатні від €45 000–70 000, двокімнатні від €80 000–130 000, трикімнатні від €100 000–180 000;

Для тих, хто шукає доступні варіанти нерухомості в Литві, найкращими можливостями залишаються Шяуляй та Паневежис.

Перспективи та висновки

Литовський ринок нерухомості у 2025 році представляє збалансовані можливості як для інвестицій, так і для комфортного проживання. Вільнюс залишається найдорожчим та найактивнішим ринком з найширшим вибором об'єктів для тих, хто хоче купити квартиру в Литві преміум-класу. Каунас стрімко розвивається та приваблює як інвесторів, так і сім'ї, що шукають оптимальне співвідношення ціни та якості.

Клайпеда займає стабільну ринкову нішу, пропонуючи дешевші від столиці варіанти, хоча деякі новобудови все ж подорожчали. Шяуляй та Паневежис відрізняються найдоступнішими цінами, що робить їх привабливими для бюджетного інвестування або постійного проживання.

Вартість житла в Литві стрімко зросла після 2020–2022 років, але приріст у 2024–2025 роках стабілізувався на рівні 3–7% річних. Це свідчить про здоровий розвиток ринку без спекулятивних перегрівів. Покупці можуть знайти цікаві варіанти в межах від €45 000 до €120 000, залежно від міста та типу нерухомості.