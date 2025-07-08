Оренда житла в Іспанії: які ціни в регіонах і де шукати квартири

Іспанія – країна, що поєднує в собі середземноморську атмосферу, культурну глибину та високий рівень життя. Завдяки м’якому клімату, зручному географічному розташуванню та сталому розвитку інфраструктури Іспанія приваблює не лише туристів, а й експатів з усього світу. Особливо це стосується українців, які активно винаймають квартири у великих містах або біля узбережжя. Про особливості ринку нерухомості та оренди житла в Іспанії читайте в новому матеріалі на Delo.ua , онлайн-медіа про бізнес, інвестиції та економіку.

Нерухомість в Іспанії: ключові фактори

Іспанія залишається однією з провідних країн ЄС за рівнем привабливості для іноземців. Міста з розвиненою інфраструктурою, університетами та діловими центрами приваблюють попит на оренду житла в Іспанії, особливо серед тих, хто шукає баланс між комфортом, якістю та ціною.

Найвищі ставки – традиційно в Мадриді та Барселоні. Водночас великою популярністю користуються такі міста, як Валенсія, Малага, Сарагоса, Севілья, Більбао – як культурні, університетські та логістичні центри.

Юридичні аспекти та особливості оренди житла в Іспанії

Орендні відносини в Іспанії регулюються Законом про міську оренду (Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU), який передбачає права й обов’язки обох сторін. Основні умови договору оренди (contrato de arrendamiento) включають:

опис житла;

розмір орендної плати (renta);

спосіб та строки оплати;

термін дії договору;

умови дострокового розірвання;

відповідальність за комунальні витрати.

Найчастіше договір укладають на один рік із можливістю продовження. У великих містах також поширена короткострокова оренда житла в Іспанії, особливо у прибережних регіонах. Орендар має право зареєструватися за адресою орендованого житла (empadronamiento), що важливо для оформлення документів в Іспанії.

Де і як шукати житло в Іспанії?

Основні платформи для пошуку:

idealista.com – головний портал іспанської нерухомості;

fotocasa.es;

habitaclia.com;

pisos.com;

Facebook-групи;

агенції нерухомості (inmobiliarias).

Агенції зазвичай беруть комісію, еквівалентну одній місячній орендній платі. Проте це гарантує законність угоди та мінімізує ризики.

Як влаштовані квартири в Іспанії

Оренда житла в Іспанії здебільшого передбачає мебльовані квартири (amueblado), хоча у великих містах можна знайти і порожні помешкання. При пошуку варто звертати увагу на такі характеристики:

con terraza – з терасою;

ascensor – ліфт у будівлі;

cocina equipada – обладнана кухня;

aire acondicionado – кондиціонер;

calefacción – опалення (часто індивідуальне).

Більшість житла в багатоквартирних будинках, менш поширені – окремі будинки (chalets), особливо в містах. У новобудовах часто доступні підземні паркінги.

Фінансові аспекти та планування бюджету

Перед заселенням орендар сплачує декілька обов'язкових платежів, які потрібно закласти в початковий бюджет. Загальна сума може становити від двох до чотирьох місячних орендних плат, тому важливо мати достатню суму готівки на момент підписання договору.

Заставу (fianza)

Зазвичай еквівалент одного місяця орендної плати (за законом), але власники можуть вимагати ще одну або дві додаткові місячні суми як «гарантійний платіж» (garantía adicional).

Ця застава повертається в повному обсязі після закінчення договору за умови відсутності пошкоджень майна та боргів по комунальних платежах. Важливо зафіксувати стан квартири на момент заселення, щоб уникнути необґрунтованих утримань із застави.

Комунальні платежі (gastos de comunidad)

Іноді включені в орендну плату, але часто оплачуються окремо. Ці платежі покривають утримання спільних зон будинку, консьєржа, ліфта, прибирання під'їзду та інших загальнобудинкових витрат. Середня сума становить 50-120 €/міс залежно від класу будинку та наявності додаткових послуг, таких як спортзал чи паркінг.

Оплата за електроенергію, воду, газ, інтернет

Електроенергія коштує приблизно 30-60 €/міс, вода – 20-40 €/міс, газ для опалення та приготування їжі – 40-80 €/міс (залежно від сезону), високошвидкісний інтернет – 15-25 €/міс.

Загальна сума комунальних витрат може становити 100-200 €/міс залежно від розміру житла та сезону.

Скільки коштує оренда житла в Іспанії?

Згідно з даними Idealista.com (червень 2025 року), середні ціни на оренду житла в Іспанії становлять:

студія: 550–800 € на місяць;

1-кімнатна квартира: 700–1000 € ;

2-кімнатна квартира: 950–1400 € ;

3-кімнатна: 1200–2000 € .

Комунальні витрати становлять у середньому 120–200 €/міс залежно від міста та сезону.

Мадрид: ділова столиця з високими ставками

Найвищі ціни на оренду житла в Іспанії – в Мадриді. У престижних районах Саламанка, Чамбери або Ретіро вартість двокімнатної квартири сягає 1600–2200 €/міс. Райони Тетуан, Вальєкас або Карабанчель пропонують більш доступні варіанти: 800–1200 €/міс.

Барселона: туристичний магніт із обмеженнями

Барселона обмежує короткострокову оренду, тож довгострокове житло стало більш затребуваним. У районах Ешампле, Побленоу, Грасія – середні ставки 1300–1800 €/міс за двокімнатну квартиру. Більш бюджетні варіанти – у Сант-Андреу чи Ноу-Барріс (800–1000 €/міс).

Валенсія, Севілья, Малага: баланс ціни і якості

У Валенсії оренда 2-кімнатної квартири обійдеться у 850–1100 €/міс. Севілья пропонує схожі ціни (800–1050 €/міс), тоді як у Малазі, завдяки зростаючому попиту, середня ціна – 950–1200 €/міс.

Сарагоса, Більбао, Аліканте: бюджетні альтернативи

Сарагоса, хоча й розташована між Мадридом і Барселоною, залишається доступною – 700–950 €/міс. Більбао трохи дорожчий – 900–1200 €/міс, але пропонує високу якість життя. У прибережному Аліканте можна знайти житло за 650–1000 €/міс, хоча влітку ціни зростають на 20–30%.

Іспанія пропонує різноманітні можливості для довгострокової та короткострокової оренди житла – від мегаполісів до прибережних міст. Українці часто обирають Валенсію, Малагу або Аліканте як міста з комфортом і помірними цінами. У 2025 році оренда житла в Іспанії залишається однією з найбільш привабливих для експатів у Південній Європі.