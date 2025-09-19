Що буде з цінами на нерухомість в Україні в 2025-2026

Ринок нерухомості 2025 перебуває в стані постійних трансформацій, адаптуючись до нових економічних реалій та регуляторних змін. В одних сегментах спостерігаються позитивні тенденції, в інших – менш оптимістичні прогнози. Первинний ринок демонструє ознаки стабільного зростання, тоді як вторинний сектор залишається відносно збалансованим. Редакція Delo.ua провела детальний аналіз політичної ситуації та економічних показників, включно з валютним курсом та інфляційними процесами, щоб сформувати об'єктивний прогноз розвитку нерухомість україна на найближчі два роки. Аналітики вказують на кілька ключових факторів, що визначатимуть динаміку ціна на нерухомість в україні: внутрішня міграція населення, відновлення економічної активності в безпечних регіонах, а також геополітична стабільність як основний драйвер інвестиційної привабливості.

Динаміка цін 2021-2024: уроки минулого

Період 2021-2024 років став випробуванням на міцність для українського ринку житла. Після пандемічного спаду 2020 року ціни на нерухомість в Україні продемонстрували активне відновлення. Середня вартість об'єктів на етапі будівництва зросла майже на 20%, а однокімнатна квартира в Києві коштувала близько $41 000.

Повномасштабна війна в лютому 2022 року спричинила тимчасове зниження активності, проте вже через рік середні ціни на нерухомость в україні зросли на 30-35%. За однокімнатну квартиру в столиці потрібно було платити вже близько $63 000.

У 2023 році ринок поступово адаптувався до нових умов, але ціноутворення продовжило зростати. У Києві середня вартість однокімнатної квартири збільшилась ще на 16%, що підтвердило стійкий попит на якісне житло в безпечних локаціях.

2024 рік показав всі ознаки відновлення ринку нерухомості. Хоча довоєнні показники ще не досягнуті, попит залишався стабільно високим. Ціна на нерухомість у столиці фактично стабілізувалася на рівні 2023 року: середня вартість квадратного метра в новобудовах преміум-класу становила близько $3 000.

Прогнози для первинного ринку: регіональна диференціація

Київський мегаполіс: лідер зростання

Квартири в Києві залишаються найактивнішим сегментом нерухомості України. Попит на готове житло та об'єкти на завершальній стадії будівництва продовжує зростати через дефіцит нових проєктів та високі стандарти якості.

У 2025 році квадратний метр у житлових комплексах преміум-класу коштує приблизно $3 000. Двокімнатну квартиру площею 65 квадратних метрів можна придбати за $200 000. Враховуючи інфляційні процеси, очікується зростання ціни на нерухомість в Україні у новобудовах на 5-10%.

Західні регіони: інвестиційний магнетизм

Внутрішня міграція залишається основним драйвером ціноутворення у західних областях. Львів, Івано-Франківськ та Ужгород демонструють стабільне зростання попиту через пошук безпечного житла та інвестиційних можливостей.

Попит на квартири у Львові перевищує пропозицію, що спричинило зростання вартості квартир на 40-50% за останні три роки. Сьогодні ціни на нерухомість в україні у цьому регіоні стартують від $1 200 за квадратний метр і можуть сягати $1 800 у престижних комплексах.

В Івано-Франківську та Ужгороді квадратний метр на первинному ринку коштує $900-1300 залежно від локації та класу житлового комплексу.

Центральні області: стабільне зростання

Вінниця, Черкаси та Полтава пропонують відносну безпеку та нижчі ціни порівняно зі столицею. Основна частина покупців – місцеві жителі, які прагнуть придбати власне житло, а не інвестори.

Станом на 2025 рік у цих містах квадратний метр у сучасній новобудові коштує $800-900. Найдорожчі варіанти у Вінниці, де двокімнатну квартиру в якісному комплексі можна придбати за $50 000-55 000.

Прифронтові території: обмежені можливості

У прифронтових містах ситуація залишається складною. Більшість проєктів заморожено через безпекові ризики. Ціна на нерухомість у Харкові становить $750-800 за квадратний метр, тоді як у Запоріжжі та Миколаєві – $600-650.

Вторинний ринок: стабільність та поміркований ріст

Вторинний сегмент нерухомість україна демонструє більшу стабільність через відсутність прямої залежності від вартості будівельних матеріалів та логістичних труднощів.

У Києві найактивніше дорожчає житло в Дарницькому, Оболонському та Голосіївському районах. Середня вартість квадратного метра коливається від $900 до 1200 у спальних районах та $1200-1600 ближче до центру.

Західні регіони зберігають високу активність завдяки внутрішній міграції. У Львові середня ціна на вторинному ринку становить близько $1 000 за квадратний метр, в Івано-Франківську – $900 , в Ужгороді – $800.

Сценарії розвитку: три можливі варіанти

Оптимістичний прогноз

За умови закінчення активної фази конфлікту макроекономічна ситуація розпочне швидке відновлення. Це означатиме пожвавлення інвестиційної активності та повернення частини населення з-за кордону. Ринок нерухомості 2025 може продемонструвати зростання цін на 10-15% на первинному ринку та 5-10% на вторинному.

Песимістичний сценарій

У разі ескалації та економічної нестабільності ціни на нерухомість в Україні можуть знизитися. Найбільше постраждають прифронтові міста з можливим падінням до 15%. У столиці та західних регіонах зниження може становити 7-10%.

Реалістичний варіант

Найімовірніший сценарій передбачає повільне контрольоване зростання за умови збереження відносної стабільності. Ціна на нерухомость зростатиме стримано: у Києві двокімнатна квартира у спальному районі коштуватиме $1500-1600 за квадратний метр, у Львові – $1350-1450, у Вінниці – до $1000.

Орендний ринок: стійке зростання

Ринок оренди демонструє стабільне зростання цін, особливо в західних та центральних регіонах. У столиці середня орендна плата за однокімнатну квартиру варіюється від 20 000 гривень у Голосіївському районі до 33 500 гривень у Печерському.

У західних містах ціни нижчі: у Львові та Ужгороді – близько 16 900 гривень, в Івано-Франківську – 14 000 гривень. Центральні області пропонують найдоступніші варіанти: 9 000-12 000 гривень за тривалу оренду.

Очікується, що орендні ставки продовжать зростати на 5-10% у 2026 році, особливо в Києві, Львові та Вінниці.

Інвестиційні можливості

Найбільш привабливими для інвестування залишаються:

Новобудови на завершальних стадіях у Києві та Львові з окупністю 8-10 років;

Вторинне житло у великих містах для швидкої здачі в оренду;

Комерційна нерухомість: зростання попиту на офіси та склади на 12%.

Офіси класу "А" у Києві орендуються за $20-30 за квадратний метр, що свідчить про відновлення ділової активності.

Висновки та рекомендації

Ринок нерухомості 2025 характеризується регіональною диференціацією та поступовим відновленням. Очікується зростання ціна на нерухомість в україні на первинному ринку на 10-20% у безпечних регіонах, тоді як вторинний сегмент демонструватиме стриманіше зростання на рівні 5-12%.

Найвигідніші інвестиції – житло на первинному ринку в Києві та Львові, особливо новобудови на фінальній стадії будівництва. Така стратегія дозволить зафіксувати поточні ціни та отримати прибуток у середньостроковій перспективі через перепродаж або здачу в оренду.