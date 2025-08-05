Купівля житла в Києві 2025 – скільки коштують квартири в столиці

Столичний ринок нерухомості продовжує залишатися найактивнішим в Україні, що закономірно для головного міста країни. Київ залучає покупців квартир як провідний економічний та адміністративний центр держави. Крім того, місто зберігає статус пріоритетного напрямку для внутрішньо переміщених осіб, які створюють нове життя в умовах воєнного часу. Формування ціни квартири в Києві відбувається під дією численних чинників. Ключову роль відіграють локація об'єкта, рівень розвитку районної інфраструктури, технічні характеристики будівлі та поточні макроекономічні умови. Детальний аналіз вартості квартир в Києві та специфіки місцевого ринку нерухомості читайте на порталі Delo.ua , де є все про бізнес та економіку в Україні та в світі. Формування ціни квартири в Києві відбувається під дією численних чинників.

Ключову роль відіграють локація об'єкта, рівень розвитку районної інфраструктури, технічні характеристики будівлі та поточні макроекономічні умови. Детальний аналіз вартості квартир у столиці та специфіки місцевого ринку нерухомості представлено нижче.

Первинний ринок: тенденції та прогнози

Станом на серпень 2025 року середня вартість квадратного метра в новобудовах столиці досягла 47 тисяч гривень (приблизно 1 129 доларів). Це якщо брати середню ціну квартири класу “комфорт”.

В елітних локаціях, зокрема Шевченківському та Печерському районах, ціни на квартири в Києві сягають рівня $1 778 за квадратний метр.

Девелоперські компанії пропонують широкий спектр архітектурних рішень та концептуальних підходів до житлових проектів, що безпосередньо впливає на формування остаточної вартості квартир у Києві.

Аналітики передбачають подальше зростання цін на нерухомість до осені 2025 року. Прогнозується, що середня вартість квадратного метра на первинному ринку може досягти 70 000 гривень, що спричинить загальне підвищення цін квартир в Києві.

Інвестори враховують не тільки поточну ціну квартири в Києві, але й майбутній потенціал району, зручність транспортного сполучення та рівень благоустрою території.

Житлові комплекси бізнес-класу показують найвищі показники реалізації, пропонуючи збалансоване поєднання якісних характеристик та доступної ціна квартири в Києві. Преміальне житло в історичному центрі міста зберігає позиції найбільш дорогого сегмента, де ціна квадратного метра може перевищувати $3 220.

Вторинний ринок: ціни за районами

На ринку вторинної нерухомості вартість квартир суттєво відрізняється залежно від територіального розташування, тому цінова політика на квартири в Києві демонструє значну варіативність. Станом на серпень 2025 року середні ціни за квадратний метр становили приблизно наступні показники.

Середні ціни на вторинці в Києві станом на серпень (1-кімнатні квартири). Інфографіка: lun.ua

Середні ціни на вторинці в Києві станом на серпень (2-кімнатні квартири). Інфографіка: lun.ua

Середні ціни на вторинці в Києві станом на серпень (3-кімнатні квартири). Інфографіка: lun.ua

Отже, ціна на квартири в Києві на вторинному ринку формуються під впливом різноманітних параметрів. До них належать технічний стан об'єкта, енергетична ефективність, якість внутрішнього оздоблення та благоустрій прилеглої території. Відповідно, вартість квадратних метрів у столиці розподіляється таким чином:

Печерський район: $2 380 – $2 750;

Шевченківський район: $1 850 – $1 970;

Голосіївський район: $1 680 – $1 740;

Солом'янський район: $1 430 – $1 450;

Подільський район: $1 300 – $1 600;

Оболонський район: $1 270 – $1 350;

Дніпровський район: $1 350 – $1 450;

Дарницький район: $1 240 – $1 410;

Святошинський район: $1 150 – $1 360;

Деснянський район: $940 – $1 000.

Таким чином, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку коливається від $33 000 до $132 000, двокімнатної – від $59 000 до $171 000, а трикімнатної – від $73 000 до $245 000.

Території з високим рівнем інфраструктурного розвитку та ефективним транспортним сполученням демонструють стійку динаміку цінового зростання, незважаючи на макроекономічну нестабільність.

Фактори, що впливають на ціну квартир в Києві

Вартість квартири в Києві визначається комплексом взаємопов'язаних факторів. Основні цінотвірні чинники включають:

Географічне розташування та статус району: цінова різниця між елітним центром та житловими масивами може становити до 75%.

Інфраструктурне забезпечення та транспортна мережа: розташування поблизу станцій метрополітену підвищує вартість на 18-25%.

Категорія житла та архітектурна концепція комплексу: кардинально впливає на ціноутворення квартир у Києві.

Етап реалізації проекту (для первинного ринку): мінімальні ціни на стадії земляних робіт, максимальні – після отримання дозволу на експлуатацію.

Технічні параметри будівлі та енергетичні характеристики: сучасні будинки з покращеними енергетичними показниками мають підвищену вартість.

Згідно з дослідженнями, на середину 2025 року 42% учасників ринку нерухомості прогнозували зростання цін на квартири в Києві, 34% очікували стабілізації цін, а 24% передбачали зниження вартості.

Прогнози розвитку ринку на 2025 - 2026 роки

Фахівці ринку нерухомості передбачають продовження зростання цін на квартири в Києві впродовж наступних місяців. Цьому сприятимуть декілька ключових факторів, серед яких стабілізація макроекономічних показників, відновлення іпотечного фінансування та зростання будівельних витрат. Вартість квартири в Києві може збільшитися на 12-18% порівняно з показниками 2024 року, особливо в сегменті високоякісного житла.

Найбільш виражене цінове зростання прогнозується в спальних районах з розвиненою інфраструктурою та ефективним транспортним сполученням. Ціни на квартири в Києві в преміальному сегменті збережуть відносну стабільність з можливими незначними флуктуаціями. Інвестори, що розглядають столичну нерухомість як інвестиційний інструмент, можуть очікувати річну дохідність у межах 9-14% за умови обґрунтованого вибору локації та класу житла.

Загалом, ринок нерухомості Києва характеризується тенденцією до зростання цінових показників як на первинному, так і на вторинному сегментах. Потенційним покупцям та інвесторам рекомендується систематично відстежувати ринкові зміни, враховувати експертні прогнози та проводити детальний аналіз ситуації в окремих районах міста. Вартість квартири в Києві продовжує залишатися важливим маркером економічного розвитку столиці та держави загалом.

Відтак, ціни на квартири в Києві збережуть висхідну траєкторію в середньостроковій перспективі, що робить інвестування в нерухомість ефективною стратегією збереження та нарощування капіталу.