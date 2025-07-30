Що варто знати перед купівлею комерційної нерухомості?

Інвестування у комерційну нерухомість – це стратегічне рішення, яке вимагає продуманого підходу. Об’єкти цього типу включають офісні приміщення, магазини, склади та виробничі площі. Кожен варіант має свої переваги залежно від цілей використання. При виборі об'єкта потрібно враховувати одразу кілька аспектів. Важливе значення має розташування, оскільки від нього залежить доступність для працівників, логістика й трафік потенційних клієнтів. Не менш суттєвими є технічний стан будівлі, наявність комунікацій, енергоефективність та інфраструктура навколо. Перед укладенням угоди варто обов’язково перевірити юридичну чистоту об’єкта – права власності, відсутність арештів чи інших обтяжень. Якщо мета – купити комерційну нерухомість, варто також звернути увагу на ринкову ситуацію та динаміку цін. Детальніше про це читайте на порталі Delo.ua – де є все про нерухомість, бізнес та інвестиції.

Поширені міфи, які заважають прийняти виважене рішення

На ринку продажу комерційної нерухомості побутують хибні уявлення, які здатні вплинути на ефективність інвестицій. Найпоширенішими серед них є:

Будь-який об’єкт – це завжди вигідна інвестиція. Насправді дохідність залежить від регіону, галузі, стану інфраструктури та економічної ситуації. Без посередників завжди вигідніше. Але фахові ріелтори мають доступ до кращих пропозицій і можуть вберегти від ризиків, про які недосвідчений покупець навіть не підозрює. Комерційна нерухомість не потребує технічної перевірки. У дійсності ремонт офісу чи складу може коштувати значно дорожче, ніж здається на перший погляд.

Також варто зважати, що ціни не зростають постійно – ринок проходить через фази підйому й спаду, що залежить від зовнішніх чинників. І хоча локація відіграє важливу роль, для успішності інвестиції важливими залишаються функціональність, стан будівлі та відповідність об’єкта під конкретні бізнес-завдання. Це особливо актуально для такого сегмента, як комерційна нерухомість Київ – де конкуренція та ціни вищі, а ризики потребують глибшої оцінки.

Як працює механізм купівлі на аукціонах

Аукціони стали популярним способом придбання комерційної нерухомості, адже часто дають можливість суттєво зекономити. Найбільш відомі платформи – Prozorro.Продажі, СЕТАМ та кілька приватних майданчиків. Торги проводяться відкрито, з дотриманням чітких правил, але покупець має бути готовим до певних процедур.

Перший етап – це реєстрація на платформі, внесення гарантійного платежу та вивчення умов участі. Після цього необхідно перевірити об'єкт: оцінити технічний стан, наявні документи, можливі обтяження та обмеження. Наступний крок – розрахунок максимально обґрунтованої ставки з урахуванням витрат на ремонт, податки та супровід угоди. Під час самого аукціону учасники змагаються в режимі онлайн, а переможець зобов’язаний підписати протокол і завершити угоду в установлені терміни. Усе це є частиною правильно організованого процесу, який дозволяє ефективно здійснити продаж комерційної нерухомості.

Аукціони державного чи комунального майна мають особливу привабливість завдяки прозорості та початковій низькій вартості. Проте через юридичну складність таких угод обов’язковим є залучення юриста зі спеціалізацією у сфері продажі комерційної нерухомості.

Скільки коштує комерційна нерухомість у 2025 році

На липень 2025 року вартість об’єктів комерційної нерухомості в Україні залишається дуже різною залежно від міста, розташування, технічного стану та типу будівлі. Найдорожчі пропозиції зосереджені у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові.

У столиці офіси класу А коштують у середньому від 2700 до 3600 доларів за квадратний метр, тоді як офіси класу В – у межах 1600–2300 доларів. Торгові приміщення в центрі з активним трафіком стартують від 3200 доларів, склади – від 600 до 950. У регіонах ціни нижчі: офіси – 850–1800, магазини – 1200–2600, склади – 500–900, а виробничі площі – 350–700 доларів за квадрат.

Ціни формуються під впливом транспортної доступності, стану комунікацій, наявності паркінгу та гнучкості планування. Також спостерігається підвищений попит на багатофункціональні простори з мінімальними витратами на утримання. Тому перш ніж купити комерційну нерухомість, варто враховувати не лише ціну за квадрат, а й потенціал об’єкта у середньо- та довгостроковій перспективі.

Щоб орієнтуватися в актуальних тенденціях, доцільно регулярно переглядати звіти консалтингових компаній, аналітику професійних ріелторських агентств та користуватись спеціалізованими онлайн-платформами