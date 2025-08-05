Нерухомість у Львові – скільки коштують квартири і чому піднялась ціна?

Львів традиційно залишається одним із найпривабливіших міст України для життя, інвестицій та туризму. Автентичний історичний центр, розвинена інфраструктура та неповторний колорит міста роблять квартири у Львові надзвичайно привабливим активом для капіталовкладень. Водночас, Львів зберігає статус одного з найдорожчих міст України за вартістю нерухомості, поступаючись лише столиці. У першій половині 2025 року спостерігається нове зростання цін на квартири у Львові. За даними порталу ЛУН, у серпні 2025 року ціни на житло у центральних районах міста зросли в середньому на 1-7% порівняно з початком року. Це обумовлює підвищений інтерес як у потенційних покупців та інвесторів, так і у фахівців ринку нерухомості. На порталі Delo.ua читайте аналіз ринку нерухомості міста Лева.

Динаміка зростання цін на вторинному ринку

Аналіз ринку нерухомості Львова демонструє стабільне підвищення ціни квартир у Львові на вторинному ринку. Загалом, середня вартість квадратного метра на вторинному ринку Львова суттєво зросла, особливо для однокімнатних квартир, які користуються найвищим попитом серед покупців.

Середні ціни на квартири у Львові на вторинці (однокімнатні). Інфографіка: lun.ua

Середні ціни на квартири у Львові на вторинці (двокімнатні). Інфографіка: lun.ua

Середні ціни на квартири у Львові на вторинці (трикімнатні). Інфографіка: lun.ua

Станом на серпень 2025 року ціни на вторинному ринку становлять 1 300-1 910 дол./кв. м у центральних районах міста. Підвищений попит на житло у Львові залишається стійко високим протягом останніх років.

Експерти ринку пов'язують це явище передусім із тривалими міграційними процесами до західних регіонів України через продовжуючі бойові дії на Сході та Півдні країни.

Численні внутрішньо переміщені особи обирають саме Львів через його відносну безпеку, розвинену інфраструктуру та близькість до європейського кордону, що створює додатковий тиск на ринок житла.

Як різняться ціни за типом та районом

Традиційно, найбільш затребуваними на ринку залишаються квартири Львів у будинках чеського проєкту та хрущовках, які приваблюють потенційних покупців продуманим плануванням, раціональним використанням простору та відносно доступною ціною порівняно з новобудовами.

Таким чином, найбільш доступні варіанти можна знайти у Залізничному, Шевченківському та Сихівському районах, які характеризуються віддаленістю від центру та промисловою специфікою.

Натомість найвищі ціни традиційно фіксуються в Личаківському та Галицькому районах, де зосереджена історична забудова та розвинена туристична інфраструктура. Різниця у вартості між найдешевшими та найдорожчими районами може сягати 30-40%.

Тенденції на первинному ринку нерухомості

Цікаво, що на противагу вторинному ринку, де ціни квартир у Львові демонструють стійке зростання, первинний ринок нерухомості міста показує дещо відмінну динаміку.

Середня вартість квадратного метра в новозбудованих житлових комплексах Львова наразі становить близько $1 370 доларів.

Як правило, ціна квартир у Львові на первинному ринку різниться, залежно від типу та розміру квартири.

Середні ціни на квартири у Львові на первинці. Інфографіка: lun.ua

Щодо категорій нерухомості та класу житла, то вартість квартир у Львові структурується таким чином:

Економ-клас : $950 за квадратний метр, розрахований на широкий сегмент покупців.

Комфорт-клас : $1 170, з увагою до поліпшеного планування та розвиненої інфраструктури.

Бізнес-клас : $1 400, який надає додаткові переваги стосовно локації та якості спорудження.

Преміум-клас : $2 270, що являє собою елітний сегмент з ексклюзивними особливостями.

Загалом, львівський ринок житла надає можливість майбутнім покупцям вибирати квартири відповідно до індивідуальних фінансових спроможностей та вимог щодо стандартів проживання.

Чинники впливу на ринок нерухомості Львова

Кожен ринок житла функціонує та еволюціонує згідно з конкретними закономірностями. Зокрема на вартість квартир у Львові впливають наступні чинники:

внутрішня міграція населення внаслідок воєнних дій, що збільшила число потенційних покупців та орендарів,

обмежена пропозиція у найбільш популярних районах міста, особливо в історичному центрі,

інвестиційний попит : численні люди розглядають квартири у Львові як надійний метод збереження та збільшення капіталу,

туристична атракційність міста , що сприяє розвитку ринку короткотермінової оренди,

інфраструктурний розвиток окремих районів, що підвищує їхню привабливість для мешкання.

Ці чинники в сукупності формують особливу ринкову динаміку, яка вирізняє львівський ринок житла серед інших обласних центрів України. А також робить його надзвичайно цікавим для вивчення та прогнозування.

Перспективи розвитку ринку та прогнози

Фахівці ринку нерухомості передбачають, що вартість квартир у Львові збереже напрям помірного зростання у найближчій перспективі. Особливо це торкається вторинного ринку, де пропозиція фізично лімітована наявним житловим фондом.

Водночас, на первинному ринку можлива певна стабілізація вартості через зростання обсягів нового будівництва та посилення конкуренції між девелоперами. Середні ціни квартир у Львові станом на поточний період наступні:

Однокімнатна квартира у Львові в середньому коштує $65 000, плюс-мінус 10-15% залежно від стану та розташування.

Двокімнатна квартира коштує від $92 000, з тенденцією до зростання в центральних районах.

Трикімнатна квартира вартуватиме $119 000 доларів, з помітною різницею у вартості між житловими та центральними районами.

При цьому динаміка вартості квартир Львів тісно корелює із загальною економічною ситуацією в державі та розвитком воєнних подій.

У випадку позитивних змін на фронті та поліпшення економічних індикаторів, можливе пришвидшення темпів зростання цін на житло. Натомість, погіршення безпекової обстановки може спричинити тимчасову корекцію ринку.

Висновок

Ринок житла Львова демонструє стабільну тенденцію до зростання вартості, особливо на вторинному ринку, де квартири у Львові стають все більш цінним активом. Це обумовлено сукупністю факторів, таких як міграційні процеси, високий попит на готове житло та лімітована пропозиція в найбільш престижних районах.

Водночас, обстановка залишається мінливою, і подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від загальної економічної та безпекової ситуації в державі. У будь-якому випадку, нерухомість у Львові залишається одним із найбільш многообіцяючих напрямків для інвестування в Україні. Такий актив поєднує потенціал зростання капіталу з можливістю отримання стійкого орендного прибутку в історичному місті з багатою культурною спадщиною та європейським колоритом.