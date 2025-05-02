Надто високі ціни на квартири. Покупці у Львові переходять на заміську нерухомість

Приватні будинки на околиці Львова користуються неабиякою популярністю і ростуть в ціні. Проте покупці активно купують лише на один тип житла.

Навесні зріс попит не тільки на приватні будинки у передмісті Києва, а й навколо Львова. Щоправда причини підвищеного інтересу до заміської нерухомості дещо інші, ніж в столиці, та й в пріоритеті геть інший тип будинків.

Інтерес до заміської нерухомості Львова місцеві рієлтори пояснюють у першу чергу високими цінами на квартири: квадратний метр у новобудові тут стартує від $1300. По-друге, у місті серйозні проблеми з паркуванням.

"Паркомісця не тільки подорожчали, їх у деяких районах іноді неможливо купити",- розповів в коментарі Delo.ua директор АН "Галицька нерухомість" Роман Юськів.

По-третє, багато хто працює віддалено, і їм не принципово жити в самому місті. У пріоритеті - будинки неподалік міста - це так звана "перша і друга лінія" селищ навколо Львова з хорошою транспортною доступністю, якщо родини прив'язані до школи чи гуртків. Якщо у родині нема дітей шкільного віку, варіанти розгядають і трохи подалі, наголосив експерт.

За його словами, за час війни на околиці міста сформувався окремий пул будинків невеликої площі за ціною квартири. На додачу у приміській зоні почали з'являтись невеличкі супермаркети на торговельні центри.

Тісна заміська забудова не властива передмістю Львова, але з'явилась як альтернатива дорогим квартирам. Ілюстрація: проєкт местечка дуплексів від lagom-developmen

"Наприклад, є невелика ділянка, на якій ставлять майже впритул кілька будинків зі спільною стіною, де кожен має 3-4 сотки землі і спільна стіна з сусідом. Такі дуплекси активно продаються. Натомість котеджі - будинки з великою ділянкою, простирим подвір'ям - коштують набагато дорожче і продаються складно", - наголосив Юськів.

Йдеться передовсім про села за окружною дорогою: Винники, Давидів, Дубляни, Мазихів, Лисеничі, Підбірці, Липники, Солонка, Басівка, Годовиця, де з'явились проєкти доступних таунхаусів та котеджних містечок.

Водночас це незвичний тип житла для львівського ринку - хоч і сучасний, з оптимальною площею, енергоефективний, проте із надто тісним сусідством, наголосив в коментарі Delo.ua голова львівського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Борисов.

Проте подібні проєкти активно плодяться під час війни навколо міста і справді стали альтернативою для купівлі квартир, особливо для великих родин.

Ціни на заміську нерухомість у Львівській області

Купити дуплекси можна на ціною від $80 000 до $100 000. Вартість таких будинків зростає з огляду на попит, проте вона все ж співставна з цінами на квартири, а часом і дешевша.

Замість дорогих квартир у Львові купують дуплекси. Ілюстрація: скрін оголошення з OLX Нерухомість

Такі будинки легко продаються, якщо ціна за квадратний метр - від $700-800. Останнім часом забудовники почали ставити більше $1 000 за метр - з такими цінниками продажі не йдуть, пояснює Борисов.

"Ви, наприклад, продали квартиру і купили будинок на 150 кв. метрів, за $800 за квадрат. Загальна вартість $120 тисяч. Звісно, це без ремонту, але за такою ціною у місті можна купити хіба що двокімнатну квартиру. Якщо купує велика сім'я, покупець обере дуплекс, а не квартиру", - наголошує рієлтор.

Конча-Заспа по-львівськи: які ціни на особняки у квітні 2025-го

Звісно, на околиці є села і дорожчі - це Солонка, Липники, Кротошин, Зубра, Пасіки-Зубрицькі, Сокільники, і звісно ж Брюховичі - тут ціни на 15% вищі. Ціни на окремі котеджі у Брюховичах, яке фактично можна назвати "львівською Конча-Заспою", удвічі вищі, ніж дуплекси - від $1500 за метр.

"Ці ділянки престижні, мальовничі. Сучасні особняки у таких місцях також будуються. І попит на таку нерухомість є, але набагато менший", - зазначив Борисов.

Найдорожчий особняк у передмісті Львова продається за 50,5 млн грн. Ілюстрація: скрін оголошення з OLX Нерухомість

Найдорожчий особняк у Брюховичах, виставлений на продаж на Львівщині (оголошення розміщене на OLX), продають за 50,5 млн грн. Це автономний будинок з ділянкою на 42 сотки та власною свердловиною і технологіями системи "розумний дім".

"Будинок розташований у елітному передмісті Львова, с. Брюховичі. З будинку та подвір'я відкривається мальовничий краєвид на ліс, на гори", – йдеться в оголошенні.

Як писало раніше Delo.ua, середня вартість квадратного метра на первинному ринкужитла України продовжує зростати. В 1 кварталі 2025 року Львів зберігає лідерство за вартістю квадрата новобудов, у квітні вартість кв. метра становила 55,6 тисяч гривень.