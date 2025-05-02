Слишком высокие цены на квартиры. Покупатели во Львове переходят на загородную недвижимость

Частные дома на окраине Львова пользуются большой популярностью и растут в цене. Однако покупатели активно скупают только один тип жилья.

Весной вырос спрос не только на частные дома в пригороде Киева, но и вокруг Львова. Правда, причины повышенного интереса к загородной недвижимости несколько иные, чем в столице, да и в приоритете совсем другой тип домов.

Интерес к загородной недвижимости Львова местные риелторы объясняют, в первую очередь, высокими ценами на квартиры: квадратный метр в новостройке здесь стартует от $1300. Во-вторых, в городе серьезные проблемы с парковкой.

"Паркоместа не только подорожали, их в некоторых районах иногда невозможно купить", - рассказал в комментарии Delo.ua директор АН "Галицкая недвижимость" Роман Юськив.

В-третьих, многие работают удаленно, и им не важно жить в самом городе. В приоритете — дома недалеко от города — это так называемая "первая и вторая линия" поселков вокруг Львова с хорошей транспортной доступностью, если семьи привязаны к школе или кружкам. Если в семье нет детей школьного возраста, варианты рассматривают и немного подальше, подчеркнул эксперт.

По его словам, за время войны на окраине города сформировался отдельный пул зданий небольшой площади по цене квартиры. Вдобавок в пригородной зоне начали появляться небольшие супермаркеты на торговые центры.

Тесная загородная застройка не присуща пригороду Львова, но появилась как альтернатива дорогим квартирам. Иллюстрация: проект местечка дуплекса от lagom-developmen

"Например, есть небольшой участок, на котором ставят почти вплотную несколько домов с общей стеной, где каждый имеет 3-4 сотки земли и общая стена с соседом. Такие дуплексы активно продаются. В то же время коттеджи — дома с большим участком, простым двором — стоят намного дороже и продаются сложно".

Речь идет прежде всего о селах за окружной дорогой: Винники, Давыдов, Дубляны, Мазихов, Лысеничи, Пидбирцы, Липники, Солонка, Годовица, где появились проекты доступных таунхаусов и коттеджных городков.

В то же время, это необычный тип жилья для львовского рынка — хоть и современный, с оптимальной площадью, энергоэффективный, однако со слишком тесным соседством, отметил в комментарии Delo.ua глава львовского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Андрей Борисов .

Однако подобные проекты активно плодятся во время войны вокруг города и действительно стали альтернативой покупке квартир, особенно для больших семей.

Цены на загородную недвижимость во Львовской области.

Купить дуплексы можно на цене от $80 000 до $100 000. Стоимость таких домов растет, учитывая спрос, однако она все же сопоставима с ценами на квартиры, а порой и дешевле.

Вместо дорогих квартир во Львове покупают дуплексы. Иллюстрация: скрин объявления из OLX Недвижимость

Такие дома легко продаются, если цена за квадратный метр – от $700-800. В последнее время застройщики начали ставить более $1 000 за метр – с такими ценниками продажи не идут, объясняет Борисов.

"Вы, например, продали квартиру и купили дом на 150 кв. метров, за $800 за квадрат. Общая стоимость $120 тысяч. Конечно, это без ремонта, но по такой цене в городе можно купить разве что двухкомнатную квартиру. Если покупает большая семья, покупатель выберет дуплекс, а не квартиру", — не квартиру.

Конча-Заспа по-львовски: какие цены на особняки в апреле 2025-го

Конечно, на окраине есть села и более дорогие — это Солонка, Липники, Кротошин, Зубра, Пасеки-Зубрицкие, Сокильники, и, конечно же, Брюховичи — здесь цены на 15% выше. Цены на отдельные коттеджи в Брюховичах, фактически можно назвать "львовской Конча-Заспой", вдвое выше, чем дуплексы — от $1500 за метр.

"Эти участки престижны, живописны. Современные особняки в таких местах тоже строятся. И спрос на такую недвижимость есть, но гораздо меньше", — отметил Борисов.

Самый дорогой особняк в пригороде Львова продается за 50,5 млн грн.

Самый дорогой особняк в Брюховичах, объявление о котором размещено на OLX, продают за 50,5 млн. грн. Это автономный дом с участком на 42 сотки и собственной скважиной и оснащен технологиями системы "умный дом". Сейчас это самый дорогой особняк, выставленный на продажу во Львовской области.

"Дом расположен в элитном пригороде Львова, с. Брюховичи. Из дома и двора открывается живописный вид на лес, на горы", — говорится в объявлении.

Как писало ранее Delo.ua, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья Украины продолжает расти. В 1 квартале 2025 года Львов сохраняет лидерство по стоимости квадрата новостроек, в апреле стоимость кв. метра составила 55,6 тысячи гривен.