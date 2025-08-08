Ціни на квартири в Україні: причини зростання вартості та як купити квартиру?

Станом на серпень 2025 року, за даними аналітичних центрів та рієлторських агенцій, вартість житла в Україні продовжує зростати, що пов’язано з низкою економічних, соціальних та інфраструктурних факторів. У середньому ціни на квартири перевищили довоєнні показники на 18–22%. Ціни на нерухомість в Україні як у новобудовах, так і на вторинному ринку демонструють помітну нестабільність, що ускладнює вибір для покупців. З огляду на темпи зростання, експерти дедалі частіше попереджають про ризик формування «цінової бульбашки». Команда Delo.ua проаналізувала, чому ціни зростають та які є шляхи придбання нерухомості у 2025 році.

Де найбільше зросли ціни?

Найбільш відчутне зростання цін зафіксоване в Києві, Одесі та Львові. У столиці вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у середньому становить від $65 000, а у Львові — близько $50 000.

Це створює труднощі для потенційних покупців, особливо молодих родин та людей із середнім доходом. Основні чинники зростання цін:

Подорожчання будівельних матеріалів, включно з імпортними

Високий рівень інфляції та девальвація гривні;

Стійкий попит на житло у центральних районах та новобудовах;

Обмежена кількість нових проєктів на ринку;

У відповідь на це, багато українців починають звертати увагу на менш популярні регіони, де ціна на нерухомість поки що значно доступніша.

Причини підвищення цін на нерухомість

Ціни на житло зростають через поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів. Одним з ключових чинників лишається нестача будівельних матеріалів, частина з яких імпортується, а також висока вартість енергоносіїв.

Проблеми з логістикою, зумовлені ситуацією в регіоні, ускладнюють поставки та підвищують собівартість будівництва. На тлі нестабільного курсу гривні громадяни дедалі частіше вкладають гроші в нерухомість в Україні як у спосіб збереження капіталу. Це підвищує попит і, відповідно, ціни.

Експерти прогнозують, що до стабілізації ринку та активного запуску нових житлових проєктів зростання цін триватиме.

Регіональні особливості ринку нерухомості

Український ринок нерухомості має яскраво виражену регіональну специфіку. У Києві вартість квадратного метра в елітних районах може досягати $2 800–3 200.

У Львові, Одесі та Дніпрі високі ціни спостерігаються в центральних районах та нових ЖК з сучасною інфраструктурою. У середніх містах – ціни помірніші: наприклад, у Хмельницькому чи Черкасах вартість квадратного метра становить $800–1 200, що вдвічі нижче, ніж у столиці.

Ціна на нерухомість в Україні змінюється залежно від регіону. Основні тенденції:

Західна Україна: стабільний попит, щорічне зростання цін на 10–17%, популярність туристичних локацій;

Центральна Україна: сталий розвиток, активне будівництво новобудов;

Східна та Південна Україна: повільніше відновлення, проте доступні ціни та потенціал для зростання;

Ціни на однокімнатні квартири по Україні за квадратний метр. Інфографіка: lun.ua

Ціни на двокімнатні квартири по Україні за квадратний метр. Інфографіка: lun.ua

Ціни на трикімнатні квартири по Україні за квадратний метр. Інфографіка: lun.ua

Це створює хороші умови для географічної диверсифікації інвестицій. Розглянемо детальніше ситуацію з ринком нерухомості у ключових містах України

Львів

Станом на серпень 2025 року на вторинному ринку в центральних районах Львова ціни зросли на 1–7 % від початку року, а середній рівень становить $1 300–1 910 за кв.м.

Це зростання зумовлене сильним попитом, зокрема з боку внутрішньо переміщених осіб, що обирають Львів за його безпеку, інфраструктуру та близькість до кордону. На первинному ринку середня ціна сягає приблизно $1 370 за кв.м.

Одеса

Різниця вартості житла в Одесі залежить від району: у престижному Приморському вона може сягати $52 000–55 000 за однокімнатну квартиру, натомість на Пересипі – $28 000–30 000.

Інвестори та сім’ї цінують нові ЖК з благоустроєм: зонами відпочинку, паркінгами, майданчиками. Це додає попиту та підтримує ціни. Експерти прогнозують подальше помірне зростання цін у другій половині 2025 року завдяки стабілізації економіки й попиту.

Київ

На первинному ринку в серпні 2025 середня ціна за квадратний метр у новобудовах становила близько 47 000 грн ( тобто десь $1 129) для житла комфорт-класу. У преміальних районах, як-то Печерськ, Шевченківський, ціна сягає $1 778 за квадратний метр. За 6 місяців Київ посів друге місце в Україні за висотою цін на первинці, випереджаючи лише Львів (середня вартість там становить 57 600 грн за квадратний метр, +3%). Одеса за цей період зросла на +14 %, сягнувши 46 200 грн за квадратний метр.

Дніпро

Станом на серпень 2025 середня вартість житла в Дніпрі становить $880 за квадратний метр. Різниця між найдорожчими та найдешевшими районами коливається в межах 40 %. Найдоступніші однокімнатні варіанти стартують від $10 000. Зазвичай це маленькі квартири у Новокодацькому районі.

За $14 000 можна знайти трохи більші (22 квадратних метрів) з ремонтом у 12‑му кварталі. Двокімнатні коштують у середньому $42 000, а трикімнатні – до $75 000.

Харків

Ринок Харкова демонструє досить низькі рівні цін через складну ситуацію з безпекою, але не нижчими за, скажімо, Суми. Ба більше, харківська нерухомість почала стрімко зростати в ціні.

Проте житло у Харкові залишається бюджетним, а цінова динаміка – стриманою. Такий стан створює суперечливу ситуацію для покупців і ринку збереження інвестицій.

Прогноз цін на нерухомість в Україні на 2025–2026 роки

Аналітики прогнозують, що у найближчі два роки ціни на житло в Україні зростатимуть у межах 7–13% щорічно, залежно від регіону та типу житла.

Стимулювати цей тренд можуть:

Зростання ВВП на 3–4% у 2026 році;

Нові інфраструктурні проєкти;

Розширення програм іпотечного кредитування;

Відносна стабілізація валютного ринку;

У деяких регіонах зростання буде помірним, що відкриває можливості для вигідного придбання.

Ціни на нерухомість в Україні перебувають у тренді підвищення, зумовленого і попитом, і макроекономічними очікуваннями.

Інвестиційні можливості на ринку нерухомості

Попри високу вартість, ринок житла залишається привабливим для інвесторів. Найбільш перспективні напрями:

Житло на етапі забудови: економія до 30% на старті;

Передмістя великих міст: динамічне зростання завдяки інфраструктурі;

Комерційна нерухомість: стабільний дохід від оренди;

Реновація старого житла: підвищення ринкової вартості після модернізації.

Для інвесторів важливо враховувати як ціна на нерухомість, так і потенціал розвитку обраного району.

Ціни на нерухомість в Україні у серпні 2025 року залишаються на високому рівні. Основні причини — обмежена пропозиція, високі витрати на будівництво та постійний попит.

Ринок все ще пропонує інвестиційні можливості, але покупцям слід уважно підходити до вибору житла, орієнтуючись не лише на ціну, а й на перспективи зростання вартості у довгостроковій перспективі.