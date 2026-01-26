Ринок оренди після Нового року: попит, ціни та головні тренди

Після новорічного затишшя ринок оренди житла в Україні традиційно переживає період адаптації. Січень у цьому сенсі слугує як своєрідна точка перефокусування: після сезонного спаду попиту орендарі й орендодавці переосмислюють свої плани. Водночас, ціни та умови здачі квартири в оренду коригуються відповідно до реальної ситуації на ринку. Читайте на Delo.ua про те, як формується тон трендів, які впливатимуть на орендний сегмент найближчими місяцями.

Ціни в Києві демонструють стабільність

У січні 2026 року столичний ринок оренди квартир демонструє помірні зміни без різких стрибків цін. У Києві середня вартість оренди однокімнатної квартири становить близько 16 000 гривень на місяць, двокімнатної – близько 23 000 гривень, а трикімнатної – близько 28 000 гривень. Тобто є незначна корекція в бік зниження порівняно з піковими місяцями осені.

Середня категорія двокімнатних квартир – це близько 15-20 тисяч гривень у Києві, і такі пропозиції користуються найбільшим попитом серед орендарів. Просто це золота середина: не надто дорого для середнього класу, але й не надто дешево, щоб викликати підозри щодо стану житла.

Тобто якщо коротко, то ситуація з цінами на оренду житла в столиці виглядає наступним чином:

однокімнатна квартира – 16 000 грн/місяць;

двокімнатна квартира – 23 000 грн/місяць;

трикімнатна квартира – 28 000 грн/місяць;

квартира в престижному районі – на 30-50% дорожче;

квартира в спальному районі – на 20-30% дешевше.

Ціни значно варіюються за районами: найвищі ставки – у центральних та престижних районах столиці, таких як Печерський або Шевченківський. Там однокімнатна квартира може обходитись в 20 000-25 000 гривень на місяць. У спальних районах чи передмістях здача квартири в оренду приносить значно менше: 12 000 -15 000 гривень за однокімнатну квартиру.

Регіональні різниці: Львів дорожчий за Київ

Ринок оренди житла в Україні демонструє цікаві регіональні відмінності, які іноді суперечать очікуванням. У Львові середня оренда однокімнатної квартири у січні 2026 року становить близько 18 000 гривень, тоді як у Києві – приблизно 16 000 гривень. Це робить західноукраїнське місто навіть дорожчим у певних сегментах ринку.

Парадокс пояснюється кількома факторами. По-перше, у Львові менша пропозиція житла порівняно з Києвом. По-друге, місто залишається популярним серед релокантів та іноземців, що підтримує високий попит. По-третє, зарплати у Львові нижчі за київські, але на ціни оренди житла в Україні це майже не впливає – власники орієнтуються на платоспроможних орендарів.

У центральних та західних містах, як Ужгород та Львів, оренда тягне на значну частку зарплати мешканців: інколи понад 70-80% доходу, що підкреслює високий тиск на бюджет орендарів.

За межами великих міст варіація цін ще ширша. У передмісті Києва невеликий будинок чи частину будинку можна орендувати за 5 000 -10 000 гривень на місяць, а преміальні будинки можуть коштувати 150 000 гривень і більше. Так, пропозицій і сегментів на ринку оренди житла в Україні наразі вистачає.

Орендарі стають обережнішими після свят

Після різдвяно-новорічних свят попит на довгострокову оренду квартир у столиці не демонструє стрімкого зростання. Очікується, що у січні-лютому ціни скоріше стабілізуються, а деякі власники йдуть на поступки у ціні чи умовах, щоб швидше знайти орендаря. Це хороший час для тих, хто шукає житло, бо конкуренція між власниками вища, а готовність до торгу більша.

Ключовими факторами вибору житла для орендарів залишаються близькість до метро або роботи, наявність автономного опалення чи альтернативних джерел енергії. Відповідно, квартира з власним котлом та генератором може коштувати на 20-30% дорожче за звичайну, але попит на таке житло стабільно високий.

Тому в реаліях сьогодення потенційні орендарі звертають увагу на

близькість до метро,

наявність автономного опалення,

можливість встановити генератор,

стан ремонту та меблів,

адекватність власника та готовність вирішувати проблеми,

наявність укриття в будинку.

Орендарі стали більш вимогливими та обережнішими. Вони ретельніше перевіряють стан квартири, читають відгуки про будинок, запитують про сусідів. Тож зараз здача квартири в оренду вимагає від власників реальних інвестицій у стан житла та комунікацію з орендарями.

Що змінилося на ринку оренди

Якщо загально оцінити ринок оренди житла в Україні, варто зазначити, що ціни лишаються чутливими до сезонних коливань та безпекових чинників. Після пікового попиту восени та на початку зими орендний сегмент дещо охолодився, але стабільність у січні 2026 року свідчить про здатність ринку адаптуватися до мінливих умов.

Власники квартир навчилися працювати з новими реаліями. Вони інвестують в автономність житла, встановлюють сучасні меблі та техніку, роблять якісні ремонти. Розуміння, що здача квартири в оренду – це бізнес, а не просто пасивний дохід, приходить до дедалі більшої кількості орендодавців.

З іншого боку, орендарі теж змінилися. Вони готові платити більше за якість та комфорт, але вимагають відповідного рівня сервісу. Швидке реагування на проблеми, чесність у відносинах, гнучкість в умовах договору стали важливими для успішної здачі квартири в оренду.

Які прогнози на весну 2026

Очікується пожвавлення ринку з березня-квітня, коли традиційно зростає попит на оренду житла в Україні. Весняне пожвавлення може підштовхнути ціни вгору на 5-10%, особливо у популярних районах Києва та інших великих міст. Тому для орендарів, які планують переїзд, січень-лютий – оптимальний час для пошуку.

Для власників це означає, що не варто панікувати, якщо квартира не здається зараз. Ринок нерухомості оживе, і попит повернеться. Але все-ж не варто відкладати покращення стану житла. Конкуренція зростатиме, і тільки якісні пропозиції знаходитимуть орендарів швидко.

Ринок оренди житла в Україні після Нового року має такі риси, як помірність, регіональні відмінності та адаптацію до реального попиту. Ціни на здачу квартири в оренду вже не ростуть так стрімко, як раніше, але залишаються стабільними в умовах невизначеності економіки та сезонних циклів.