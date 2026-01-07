Ціни на оренду квартир в Україні у січні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на січень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у січні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.

Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у січні 2026

Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 3-25%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 3-34%, а подекуди впали на 18%, в той час, як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 34% та 50%.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок січня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні продовжила зростати, особливо в Кропивницькому (+21%), Черкасах (+23%). Також ціни на оренду однокімнатних "підскочили" в Миколаєві (+20%), Одесі (+25%), Харкові (+25%), Житомирі (+22%), Ужгороді (+12%) та Вінниці(+8%). А от в Сумах оренда навпаки “впала” аж на 20%. В середньому ціни на оренду піднялися на 19,5%.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Україні – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

Ужгородська — 21 300 грн;

Львівська — 17 400 грн;

м. Київ та область — 16 500 грн;

Івано-Франківська — 15 000 грн;

Вінницька — 14 000 грн;

Луцька — 14 000 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у січні 2026 відносяться області:

Черкаська — 12 000 грн;

Чернівецька — 11 700 грн;

Тернопільська — 11 500 грн;

Рівненська — 11 000 грн;

Хмельницька — 11 000 грн;

Житомирська — 11 000 грн;

Полтавська — 11 000 грн;

Одеська — 10 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Кропивницька — 8 500 грн;

Чернігівська — 8 000 грн;

Сумська — 6 000 грн;

Миколаївська — 6 000 грн;

Запорізька — 5 500 грн;

Харківська — 5 000 грн.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:

Івано-Франківська — 9,4 років;

Запорізька — 10,1 років;

Ужгородська — 10,5 років.

Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Миколаївська — 11,8 років;

Вінницька — 12 років;

Хмельницька — 12,2 років;

Черкаська — 12,3 років;

Полтавська — 12,3 років;

Сумська — 13,4 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Луцька — 13,5 років;

Тернопільська — 13,5 років;

Київська — 14,6 років;

Чернігівська — 14,6 років;

Житомирська — 15,3 років;

Харківська — 16 років;

Одеська — 16,3 років;

Чернівецька — 17 років;

Рівненська — 17,7 років.

В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.

Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на січень 2026 рік, Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок січня 2026 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 37% (як в Ужгороді), на 33-36% (Запоріжжя,Кропивницький, Харків) або на 20-27% (Житомир, Полтава) та на 13-17% (Одеса, Полтава, Вінниця, Івано-Франківськ та Кропивницький), а подекуди ціна залишилася стабільною чи взагалі знизилася на 30% (Суми).

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Україні – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

Ужгородська — 31 900 грн

м. Київ та область — 24 000 грн

Львівська — 20 000 грн;

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у січні 2026 відносяться області:

Івано-Франківська — 19 100 грн;

Луцька — 15 000 грн;

Чернівецька — 14 900 грн;

Дніпровська — 14 000 грн;

Черкаська — 14 000 грн;

Вінницька — 14 000 грн;

Полтавська — 13 000 грн;

Тернопільська — 12 800 грн;

Одеська — 12 000 грн;

Житомирська — 12 000 грн;

Рівненська — 12 000 грн;

Кропивницька — 11 800 грн;

Хмельницька — 11 000 грн.

Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області, як:

Миколаївська — 8 000 грн;

Запорізька — 8 000 грн;

Харківська — 7 800 грн;

Чернігівська — 7 500 грн;

Сумська — 7 000 грн.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:

Запорізька — 9,7 років;

Ужгородська — 10,6 років;

Івано-Франківська — 10,7 років;

Дніпровська — 11,1 років;

Полтавська — 13,6 років;

Кропивницька — 13,6 років;

Миколаївська — 14,2 років

Луцька — 15,1 років;

Київська — 15,8 років.

Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Сумська — 16,2 років;

Черкаська — 16,5 років;

Хмельницька — 17,1 років;

Львівська — 17,2 років;

Житомирська — 17,3 років;

Харківська — 17,3 років;

Вінницька — 17,7 років;

Тернопільська — 18,3 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Чернівецька — 18,6 років.

Одеська — 19,2 років

Рівненська — 20 років

Чернігівська — 26,3 років.

Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні

Станом на початок січня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні також піднялася. Наприклад, в Києві зняти "трьошку" стало дещо дорожче (на 34% у Харкові), при цьому значно піднялися ціни у Полтаві (+23%), Запоріжжі (+50%), Львові (+10%) та Одесі(+28%).

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України

Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:

м. Київ та область — 42 500 грн;

Львівська — 25 500 грн;

Одеська — 19 100 грн;

Івано-Франківська — 18 200 грн.

Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у січні 2026 відносяться області:

Чернівецька — 17 000 грн;

Дніпровська — 16 400 грн;

Вінницька — 16 000 грн;

Тернопільська — 15 000 грн;

Полтавська — 13 500 грн.

Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області, як:

Житомирська — 12 500 грн;

Хмельницька — 12 000 грн;

Миколаївська — 11 000 грн;

Харківська — 10 800 грн;

Чернігівська — 6 500 грн.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди

Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:

Запорізька — 9,7 років;

Дніпровська — 12,4 років;

Київська — 13,3 роки.

Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:

Миколаївська — 14,4 років;

Івано-Франківська — 15,1 років;

Одеська — 15,7 років;

Полтавська — 15,8 років.

Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:

Харківська — 16,5 років;

Львівська — 17 років;

Тернопільська — 17,6 років;

Житомирська — 18,4 років;

Хмельницька — 18,5 років;

Вінницька — 18,8 років;

Чернівецька — 21,7 рік;

Чернігівська — 32,5 років.

Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди станом на січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

