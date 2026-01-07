- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир в Україні у січні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по нерухомості, аби проілюструвати ситуацію на ринку нерухомості станом на січень 2026 року. Дивіться детальний аналіз орендних цін у січні 2026 року з інфографікою по ключовим тенденціям.
- Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у січні 2026
- Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
- Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Як змінились ціни на оренду квартир в Україні у січні 2026
Згідно з даними від ЛУН Статистика, за останній рік ціна на оренду однокімнатних квартир зросла на 3-25%, двокімнатні квартири піднялися в ціні на 3-34%, а подекуди впали на 18%, в той час, як ціна трикімнатних квартир подекуди піднялася і на 34% та 50%.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок січня 2026 року оренда однокімнатних квартир в Україні продовжила зростати, особливо в Кропивницькому (+21%), Черкасах (+23%). Також ціни на оренду однокімнатних "підскочили" в Миколаєві (+20%), Одесі (+25%), Харкові (+25%), Житомирі (+22%), Ужгороді (+12%) та Вінниці(+8%). А от в Сумах оренда навпаки “впала” аж на 20%. В середньому ціни на оренду піднялися на 19,5%.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 21 300 грн;
- Львівська — 17 400 грн;
- м. Київ та область — 16 500 грн;
- Івано-Франківська — 15 000 грн;
- Вінницька — 14 000 грн;
- Луцька — 14 000 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у січні 2026 відносяться області:
- Черкаська — 12 000 грн;
- Чернівецька — 11 700 грн;
- Тернопільська — 11 500 грн;
- Рівненська — 11 000 грн;
- Хмельницька — 11 000 грн;
- Житомирська — 11 000 грн;
- Полтавська — 11 000 грн;
- Одеська — 10 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду однокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Кропивницька — 8 500 грн;
- Чернігівська — 8 000 грн;
- Сумська — 6 000 грн;
- Миколаївська — 6 000 грн;
- Запорізька — 5 500 грн;
- Харківська — 5 000 грн.
Вартість однокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Вартість квартири в роках оренди – це показник, що відображає, скільки років потрібно здавати житло в оренду, аби орендні платежі покрили його ринкову ціну. Такий розрахунок дозволяє швидко оцінити окупність інвестицій у нерухомість: чим менший термін, тим вигідніше купувати квартиру для подальшої здачі в оренду.
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, однокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних областях України, а також в центрі та на півночі:
- Івано-Франківська — 9,4 років;
- Запорізька — 10,1 років;
- Ужгородська — 10,5 років.
Більш середні показники по окупності однокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Миколаївська — 11,8 років;
- Вінницька — 12 років;
- Хмельницька — 12,2 років;
- Черкаська — 12,3 років;
- Полтавська — 12,3 років;
- Сумська — 13,4 років.
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Луцька — 13,5 років;
- Тернопільська — 13,5 років;
- Київська — 14,6 років;
- Чернігівська — 14,6 років;
- Житомирська — 15,3 років;
- Харківська — 16 років;
- Одеська — 16,3 років;
- Чернівецька — 17 років;
- Рівненська — 17,7 років.
В цілому закономірність очевидна: чим безпечніший та чим більше інфраструктури в регіоні, тим дорожча оренда квартири, а відповідно — тим швидше вона окупається.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок січня 2026 року оренда двокімнатних квартир в Україні подорожчала на 37% (як в Ужгороді), на 33-36% (Запоріжжя,Кропивницький, Харків) або на 20-27% (Житомир, Полтава) та на 13-17% (Одеса, Полтава, Вінниця, Івано-Франківськ та Кропивницький), а подекуди ціна залишилася стабільною чи взагалі знизилася на 30% (Суми).
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- Ужгородська — 31 900 грн
- м. Київ та область — 24 000 грн
- Львівська — 20 000 грн;
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у січні 2026 відносяться області:
- Івано-Франківська — 19 100 грн;
- Луцька — 15 000 грн;
- Чернівецька — 14 900 грн;
- Дніпровська — 14 000 грн;
- Черкаська — 14 000 грн;
- Вінницька — 14 000 грн;
- Полтавська — 13 000 грн;
- Тернопільська — 12 800 грн;
- Одеська — 12 000 грн;
- Житомирська — 12 000 грн;
- Рівненська — 12 000 грн;
- Кропивницька — 11 800 грн;
- Хмельницька — 11 000 грн.
Більш доступні ціни на оренду двокімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Миколаївська — 8 000 грн;
- Запорізька — 8 000 грн;
- Харківська — 7 800 грн;
- Чернігівська — 7 500 грн;
- Сумська — 7 000 грн.
Вартість двокімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, двокімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:
- Запорізька — 9,7 років;
- Ужгородська — 10,6 років;
- Івано-Франківська — 10,7 років;
- Дніпровська — 11,1 років;
- Полтавська — 13,6 років;
- Кропивницька — 13,6 років;
- Миколаївська — 14,2 років
- Луцька — 15,1 років;
- Київська — 15,8 років.
Більш середні показники по окупності двокімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Сумська — 16,2 років;
- Черкаська — 16,5 років;
- Хмельницька — 17,1 років;
- Львівська — 17,2 років;
- Житомирська — 17,3 років;
- Харківська — 17,3 років;
- Вінницька — 17,7 років;
- Тернопільська — 18,3 років.
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Чернівецька — 18,6 років.
- Одеська — 19,2 років
- Рівненська — 20 років
- Чернігівська — 26,3 років.
Ціни на оренду трикімнатних квартир в Україні
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Україні
Станом на початок січня 2026 року оренда трикімнатних квартир в Україні також піднялася. Наприклад, в Києві зняти "трьошку" стало дещо дорожче (на 34% у Харкові), при цьому значно піднялися ціни у Полтаві (+23%), Запоріжжі (+50%), Львові (+10%) та Одесі(+28%).
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по регіонах України
Лідером по найбільш дорогих регіонів для оренди виступають області:
- м. Київ та область — 42 500 грн;
- Львівська — 25 500 грн;
- Одеська — 19 100 грн;
- Івано-Франківська — 18 200 грн.
Водночас, до регіонів із більш доступним сегментом цін на оренду квартир у січні 2026 відносяться області:
- Чернівецька — 17 000 грн;
- Дніпровська — 16 400 грн;
- Вінницька — 16 000 грн;
- Тернопільська — 15 000 грн;
- Полтавська — 13 500 грн.
Більш доступні ціни на оренду трикімнатних квартир пропонують такі області, як:
- Житомирська — 12 500 грн;
- Хмельницька — 12 000 грн;
- Миколаївська — 11 000 грн;
- Харківська — 10 800 грн;
- Чернігівська — 6 500 грн.
Вартість трикімнатної квартири в Україні в роках оренди
Відповідно, за даними ЛУН Статистика, трикімнатна квартира для оренди окупається найшвидше в західних та центральних областях України, а також в Сумській області:
- Запорізька — 9,7 років;
- Дніпровська — 12,4 років;
- Київська — 13,3 роки.
Більш середні показники по окупності трикімнатних квартир, що придбали для оренди демонструють наступні райони:
- Миколаївська — 14,4 років;
- Івано-Франківська — 15,1 років;
- Одеська — 15,7 років;
- Полтавська — 15,8 років.
Своєю чергою, до більш довгих в плані окупності районів можна віднести області:
- Харківська — 16,5 років;
- Львівська — 17 років;
- Тернопільська — 17,6 років;
- Житомирська — 18,4 років;
- Хмельницька — 18,5 років;
- Вінницька — 18,8 років;
- Чернівецька — 21,7 рік;
- Чернігівська — 32,5 років.
Читайте також інформацію про актуальні ціни на оренду квартир у матеріалах:
- Ціни на оренду квартир у Києві у січні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир у Львові у січні 2026 (інфографіка);
- Ціни на оренду квартир в Одесі у січні 2026 (інфографіка).