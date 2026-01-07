Цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в январе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 3-25%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 3-34%, а иногда упали на 18%, в то время как цена трехкомнатных квартир поднялась и на 34% и 50%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало января 2026 аренда однокомнатных квартир в Украине продолжила расти, особенно в Кропивницком (+21%), Черкассах (+23%).

Также цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Николаеве (+20%), Одессе (+25%), Харькове (+25%), Житомире (+22%), Ужгороде (+12%) и Виннице (+8%). А вот в Сумах аренда наоборот упала аж на 20%. В среднем, цены на аренду поднялись на 19,5%.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

Ужгородская — 21 300 грн;

Львовская — 17 400 грн;

г. Киев и область — 16 500 грн;

Ивано-Франковская — 15 000 грн;

Винницкая — 14 000 грн;

Луцкая — 14 000 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в январе 2026 относятся области:

Черкасская — 12 000 грн;

Черновицкая — 11 700 грн;

Тернопольская — 11 500 грн;

Ровненская — 11 000 грн;

Хмельницкая — 11 000 грн;

Житомирская — 11 000 грн;

Полтавская — 11 000 грн;

Одесская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:

Кропивницкая — 8 500 грн;

Черниговская — 8 000 грн;

Сумская — 6 000 грн;

Николаевская — 6 000 грн;

Запорожская — 5 500 грн;

Харьковская — 5 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало января 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 37% (как в Ужгороде), на 33-36% (Запорожье, Кропивницкий, Харьков) или на 20-27% (Житомир, Полтава) и на 13-17% (Одесса, Полтава, Винница, Ивано-Франковск стабильной или вообще снизилась на 30% (суммы).

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

Ужгородская — 31 900 грн

г. Киев и область — 24 000 грн

Львовская — 20 000 грн;

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в январе 2026 относятся области:

Ивано-Франковская — 19 100 грн;

Луцкая — 15 000 грн;

Черновицкая — 14 900 грн;

Днепровская — 14 000 грн;

Черкасская — 14 000 грн;

Винницкая — 14 000 грн;

Полтавская — 13 000 грн;

Тернопольская — 12 800 грн;

Одесская — 12 000 грн;

Житомирская — 12 000 грн;

Ровненская — 12 000 грн;

Кропивницкая — 11 800 грн;

Хмельницкая — 11 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области, как:

Николаевская — 8 000 грн;

Запорожская — 8 000 грн;

Харьковская — 7 800 грн;

Черниговская — 7 500 грн;

Сумская — 7 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

Запорожская — 9,7 лет;

Ужгородская — 10,6 лет;

Ивано-Франковская — 10,7 лет;

Днепровская — 11,1 лет;

Полтавская — 13,6 лет;

Кропивницкая — 13,6 лет;

Николаевская — 14,2 лет

Луцкая — 15,1 лет;

Киевская — 15,8 лет.

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, приобретенных для аренды, демонстрируют следующие районы:

Сумская — 16,2 лет;

Черкасская — 16,5 лет;

Хмельницкая — 17,1 лет;

Львовская — 17,2 лет;

Житомирская — 17,3 лет;

Харьковская — 17,3 лет;

Винницкая — 17,7 лет;

Тернопольская — 18,3 лет.

В свою очередь, к более долгим в плане окупаемости районам можно отнести области:

Черновицкая — 18,6 лет.

Одесская — 19,2 лет

Ровненская — 20 лет

Черниговская — 26,3 лет.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало января 2026 аренда трехкомнатных квартир в Украине также поднялась. К примеру, в Киеве снять "трешку" стало несколько дороже (на 34% в Харькове), при этом значительно поднялись цены в Полтаве (+23%), Запорожье (+50%), Львове (+10%) и Одессе (+28%).

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Украине – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

г. Киев и область — 42 500 грн;

Львовская — 25 500 грн;

Одесская — 19 100 грн;

Ивано-Франковская — 18 200 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в январе 2026 относятся области:

Черновицкая — 17 000 грн;

Днепровская — 16 400 грн;

Винницкая — 16 000 грн;

Тернопольская — 15 000 грн;

Полтавская — 13 500 грн.

Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают такие области, как:

Житомирская — 12 500 грн;

Хмельницкая — 12 000 грн;

Николаевская — 11 000 грн;

Харьковская — 10 800 грн;

Черниговская — 6 500 грн.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

Запорожская — 9,7 лет;

Днепровская — 12,4 лет;

Киевская — 13,3 года.

Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир, приобретенных для аренды, демонстрируют следующие районы:

Николаевская — 14,4 лет;

Ивано-Франковская — 15,1 лет;

Одесская — 15,7 лет;

Полтавская — 15,8 лет.

В свою очередь, к более долгим в плане окупаемости районам можно отнести области:

Харьковская — 16,5 лет;

Львовская — 17 лет;

Тернопольская — 17,6 лет;

Житомирская — 18,4 лет;

Хмельницкая — 18,5 лет;

Винницкая — 18,8 лет;

Черновицкая — 21,7 лет;

Черниговская — 32,5 лет.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

