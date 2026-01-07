Запланована подія 2

Цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года (инфографика)

Цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua собрала данные из самых авторитетных источников недвижимости, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке недвижимости по состоянию на январь 2026 года. Смотрите подробный анализ арендных цен в январе 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям.

Как изменились цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года

Согласно данным от ЛУН Статистика, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 3-25%, двухкомнатные квартиры поднялись в цене на 3-34%, а иногда упали на 18%, в то время как цена трехкомнатных квартир поднялась и на 34% и 50%.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало января 2026 аренда однокомнатных квартир в Украине продолжила расти, особенно в Кропивницком (+21%), Черкассах (+23%). 

Также цены на аренду однокомнатных "подскочили" в Николаеве (+20%), Одессе (+25%), Харькове (+25%), Житомире (+22%), Ужгороде (+12%) и Виннице (+8%). А вот в Сумах аренда наоборот упала аж на 20%. В среднем, цены на аренду поднялись на 19,5%.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • Ужгородская — 21 300 грн;
  • Львовская — 17 400 грн;
  • г. Киев и область — 16 500 грн;
  • Ивано-Франковская — 15 000 грн;
  • Винницкая — 14 000 грн;
  • Луцкая — 14 000 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в январе 2026 относятся области:

  • Черкасская — 12 000 грн;
  • Черновицкая — 11 700 грн;
  • Тернопольская — 11 500 грн;
  • Ровненская — 11 000 грн;
  • Хмельницкая — 11 000 грн;
  • Житомирская — 11 000 грн;
  • Полтавская — 11 000 грн;
  • Одесская — 10 000 грн.

Более доступные цены на аренду однокомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Кропивницкая — 8 500 грн;
  • Черниговская — 8 000 грн;
  • Сумская — 6 000 грн;
  • Николаевская — 6 000 грн;
  • Запорожская — 5 500 грн;
  • Харьковская — 5 000 грн.

Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года (инфографика)
Стоимость однокомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало января 2026 года аренда двухкомнатных квартир в Украине подорожала на 37% (как в Ужгороде), на 33-36% (Запорожье, Кропивницкий, Харьков) или на 20-27% (Житомир, Полтава) и на 13-17% (Одесса, Полтава, Винница, Ивано-Франковск стабильной или вообще снизилась на 30% (суммы).

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Украине – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • Ужгородская — 31 900 грн
  • г. Киев и область — 24 000 грн
  • Львовская — 20 000 грн;

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в январе 2026 относятся области:

  • Ивано-Франковская — 19 100 грн;
  • Луцкая — 15 000 грн;
  • Черновицкая — 14 900 грн;
  • Днепровская — 14 000 грн;
  • Черкасская — 14 000 грн;
  • Винницкая — 14 000 грн;
  • Полтавская — 13 000 грн;
  • Тернопольская — 12 800 грн;
  • Одесская — 12 000 грн;
  • Житомирская — 12 000 грн;
  • Ровненская — 12 000 грн;
  • Кропивницкая — 11 800 грн;
  • Хмельницкая — 11 000 грн.

Более доступные цены на аренду двухкомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Николаевская — 8 000 грн;
  • Запорожская — 8 000 грн;
  • Харьковская — 7 800 грн;
  • Черниговская — 7 500 грн;
  • Сумская — 7 000 грн.

Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, двухкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

  • Запорожская — 9,7 лет;
  • Ужгородская — 10,6 лет;
  • Ивано-Франковская — 10,7 лет;
  • Днепровская — 11,1 лет;
  • Полтавская — 13,6 лет;
  • Кропивницкая — 13,6 лет;
  • Николаевская — 14,2 лет
  • Луцкая — 15,1 лет;
  • Киевская — 15,8 лет.

Более средние показатели по окупаемости двухкомнатных квартир, приобретенных для аренды, демонстрируют следующие районы:

  • Сумская — 16,2 лет;
  • Черкасская — 16,5 лет;
  • Хмельницкая — 17,1 лет;
  • Львовская — 17,2 лет;
  • Житомирская — 17,3 лет;
  • Харьковская — 17,3 лет;
  • Винницкая — 17,7 лет;
  • Тернопольская — 18,3 лет.

В свою очередь, к более долгим в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Черновицкая — 18,6 лет.
  • Одесская — 19,2 лет
  • Ровненская — 20 лет
  • Черниговская — 26,3 лет.
Фото 5 — Цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года (инфографика)
Стоимость двухкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Цены на аренду трехкомнатных квартир в Украине.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Украине

По состоянию на начало января 2026 аренда трехкомнатных квартир в Украине также поднялась. К примеру, в Киеве снять "трешку" стало несколько дороже (на 34% в Харькове), при этом значительно поднялись цены в Полтаве (+23%), Запорожье (+50%), Львове (+10%) и Одессе (+28%).

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Украине – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по регионам Украины

Лидером по наиболее дорогим регионам для аренды выступают области:

  • г. Киев и область — 42 500 грн;
  • Львовская — 25 500 грн;
  • Одесская — 19 100 грн;
  • Ивано-Франковская — 18 200 грн.

В то же время, к регионам с более доступным сегментом цен на аренду квартир в январе 2026 относятся области:

  • Черновицкая — 17 000 грн;
  • Днепровская — 16 400 грн;
  • Винницкая — 16 000 грн;
  • Тернопольская — 15 000 грн;
  • Полтавская — 13 500 грн.

Более доступные цены на аренду трехкомнатных квартир предлагают такие области, как:

  • Житомирская — 12 500 грн;
  • Хмельницкая — 12 000 грн;
  • Николаевская — 11 000 грн;
  • Харьковская — 10 800 грн;
  • Черниговская — 6 500 грн.

Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды

Соответственно, по данным ЛУН Статистика, трехкомнатная квартира для аренды окупается быстрее всего в западных и центральных областях Украины, а также в Сумской области:

  • Запорожская — 9,7 лет;
  • Днепровская — 12,4 лет;
  • Киевская — 13,3 года.

Более средние показатели по окупаемости трехкомнатных квартир, приобретенных для аренды, демонстрируют следующие районы:

  • Николаевская — 14,4 лет;
  • Ивано-Франковская — 15,1 лет;
  • Одесская — 15,7 лет;
  • Полтавская — 15,8 лет.

В свою очередь, к более долгим в плане окупаемости районам можно отнести области:

  • Харьковская — 16,5 лет;
  • Львовская — 17 лет;
  • Тернопольская — 17,6 лет;
  • Житомирская — 18,4 лет;
  • Хмельницкая — 18,5 лет;
  • Винницкая — 18,8 лет;
  • Черновицкая — 21,7 лет;
  • Черниговская — 32,5 лет.
Фото 7 — Цены на аренду квартир в Украине в январе 2026 года (инфографика)
Стоимость трехкомнатной квартиры в Украине в годах аренды по состоянию на январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

