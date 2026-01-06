Ціни на оренду квартир в Києві у січні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua дослідила інформацію з ключових платформ з нерухомості, щоб показати актуальний стан орендного ринку на січень 2026 року. Докладну аналітику та інфографіку наведено нижче.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у січні 2026

У січні 2026 року столичний ринок орендного житла демонструє помірні зміни. За даними порталу M2bomber, середня вартість оренди квартир у Києві знизилася на 6,05% за останній місяць та на 0,89% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як змінилися ціни на оренду в Києві – січень 2026

Інфографіка: m2bomber

Докладніше динаміку цін на квартири залежно від кількості кімнат та районного розміщення розглянемо далі.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок січня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві зросла не значно, причому як з боку пропозицій орендодавців, так і по статистиці укладених договорів. Якщо на початку грудня середня вартість складала 15 500 – 16 500 гривень, то на початку січня ціна піднялася до 15 900 – 17 000 грн, тобто на приблизно на 2,5–3 %, згідно з інформацією ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві – січень 2026

інфографіка ЛУН Статистика

Ймовірно, стабільність орендної плати може бути пов'язана з періодом новорічних свят, коли активність орендарів зменшується. Також вплив мають економічна ситуація та обмежена кількість доступного житла на ринку.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в таких районах, як:

Печерський — 34 000 грн;

Шевченківський — 23 000 грн;

Голосіївський — 20 000 грн.

Водночас, до районів із середнім ціновим рівнем на оренду квартир у січні 2026 належать:

Подільський — 17 000 грн;

Солом'янський — 16 000 грн;

Дарницький — 15 000 грн;

Оболонський — 14 000 грн.

Середні ціни на оренди 1-кімнатних квартир по районам Києва - січень 2026

інфографіка: ЛУН Статистика

А найбюджетніше житло доступне у наступних районах:

Святошинський — 12 000 грн;

Дніпровський — 13 000 грн;

Деснянський — 9 000 грн.

Також вигідні варіанти оренди однокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:

Софіївська Борщагівка — 15 000 грн;

Ірпінь — 14 000 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 13 000 грн;

Вишневе — 13 000 грн;

Буча — 12 000 грн;

Бровари — 12 000 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найвищі ціни на однокімнатні квартири встановлені у будинках таких типів, як:

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) – 28 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) – 22 000 грн.

Перша категорія користується попитом завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі. Дореволюційні будинки цінуються за унікальну архітектуру, високі стелі та локацію в історичних кварталах Києва.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві – січень 2026 року

інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири "середнього сегменту" представлені в таких будинках, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 20 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 14 000 грн.

Найбюджетніші пропозиції доступні в будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 11 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 11 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

За інформацією ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000–15 000 грн.

Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди однокімнатних квартир (859) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на січень 2026 рік, Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 11 200 грн, і за такою вартістю здається 13.3% однокімнатних квартир.



Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві - січень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок січня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві також дещо зросла, порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку грудня середня вартість становила від 20 700 гривень (за укладеними договорами) до 24 000 грн (пропозиції від орендодавців), то в січні ціна змінилася до 21 000 – 25 000 грн, тобто приблизно на 1,5–4 % за даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві - січень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах

Найдорожчі райони для оренди:

Печерський — 46 800 грн;

Шевченківський — 29 000 грн;

Голосіївський — 28 500 грн.

До районів із середнім ціновим рівнем на оренду двокімнатних квартир у січні 2026 належать:

Подільський — 20 000 грн;

Солом'янський — 20 000 грн;

Оболонський — 17 000 грн;

Дарницький — 17 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами - січень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Найдоступніше двокімнатне житло для оренди пропонується у таких районах, як:

Святошинський — 16 500 грн;

Дніпровський — 15 000 грн;

Деснянський — 12 000 грн.

Також доступні варіанти в середньому ціновому діапазоні з оренди двокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:

Буча — 18 500 грн;

Софіївська Борщагівка — 20 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі квартири традиційно представлені у будинках таких типів, як:

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 42 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 36 000 грн.

Водночас двокімнатні квартири здаються за середньою ціною у будинках таких типів:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 29 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 19 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови - січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбюджетніші пропозиції по двокімнатним квартирам доступні в будинках таких типів:

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 14 000 грн;

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 13 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу ціну та часто вигідне розташування в історичних або транспортно зручних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди двокімнатних квартир (527) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві - січень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за інформацією M2bomber, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 18 000 грн, за такою вартістю здається 8.1% двокімнатних квартир в Києві.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві - січень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у січні 2026 року становить 28 000 грн. Тобто ціна дещо знизився приблизно на 2,4 % порівняно з груднем (28 700 грн).

Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 42 500 грн (при тому, що в грудні орендодавці пропонували квартири за 40 200 грн приблизно).Тобто орендодавці підняли ціну приблизно на 5,7%.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві – січень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Така відмінність між цінами свідчить про те, що вартість у пропозиціях (оголошеннях від власників) часто не збігається з тими сумами, які готові платити орендарі.

Тому останніми місяцями простежується тенденція, коли орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до ринкових реалій.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчі райони для оренди 3-кімнатної квартири:

Печерський — 65 900 грн;

Шевченківський — 45 500 грн;

Голосіївський — 40 400 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами – січень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

До районів із середнім ціновим рівнем на оренду трикімнатних квартир у січні 2026 належать:

Подільський — 35 200 грн;

Дніпровський — 29 000 грн;

Солом'янський — 28 000 грн;

Оболонський — 26 500 грн;

Дарницький — 20 000 грн.

Найбюджетніша оренда житла доступна у таких районах, як:

Деснянський — 14 000 грн;

Святошинський — 18 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі варіанти оренди трикімнатних квартир в Києві представлені у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 63 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 51 000 грн.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир припадає на такі будинки, як:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 40 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 33 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — січень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

І нарешті, найдоступніші квартири традиційно знаходяться у будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 15 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 16 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу вартість та часто вигідне розташування в історичних кварталах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 15 000 – 20 000 грн.

Тобто, найбільша кількість пропозицій з оренди трикімнатних квартир (184) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Інфографіка: ЛУН Статистика

За інформацією M2bomber, станом на січень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 19 600 грн, за такою вартістю здається 10,8 % квартир. Такий самий відсоток трикімнатних квартир пропонують за ціною 12 600 грн та ще 10,8% пропонують за ціною 50 400 грн за місяць.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві станом на січень 2026

Інфографіка: m2bomber

