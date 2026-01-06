Запланована подія 2

Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)

киев
Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua изучила информацию с ключевых платформ по недвижимости, чтобы показать актуальное состояние арендного рынка на январь 2026 года. Подробная аналитика и инфографика представлены ниже.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года

В январе 2026 г. столичный рынок арендного жилья демонстрирует умеренные изменения. По данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в Киеве снизилась на 6,05% за последний месяц и на 0,89% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Как изменились цены на аренду в Киеве – январь 2026
Инфографика: m2bomber

Более подробно динамику цен на квартиры в зависимости от количества комнат и районного размещения рассмотрим далее.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало января 2026 аренда однокомнатных квартир в Киеве выросла незначительно, причем как со стороны предложений арендодателей, так и по статистике заключенных договоров. Если в начале декабря средняя стоимость составляла 15 500 – 16 500 гривен, то в начале января цена поднялась до 15 900 – 17 000 грн, то есть примерно на 2,5–3 %, согласно информации KEY Статистика.

Фото 3 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – январь 2026
инфографика ЛУН Статистика

Вероятно, стабильность арендной платы может быть связана с периодом новогодних праздников, когда активность арендаторов уменьшается. Также оказывают влияние экономическая ситуация и ограниченное количество доступного жилья на рынке.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в таких районах, как:

  • Печерский - 34 000 грн;
  • Шевченковский - 23 000 грн;
  • Голосеевский - 20 000 грн.

В то же время, к районам со средним ценовым уровнем на аренду квартир в январе 2026 года относятся:

  • Подольский - 17 000 грн;
  • Соломенский - 16 000 грн;
  • Дарницкий - 15 000 грн;
  • Оболонский - 14 000 грн.
Фото 4 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева - январь 2026
инфографика: ЛУН Статистика
  • А бюджетное жилье доступно в следующих районах:
  • Святошинский - 12 000 грн;
  • Днепровский - 13 000 грн;
  • Деснянский - 9 000 грн.

Также выгодные варианты аренды однокомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

  • Софиевская Борщаговка - 15 000 грн;
  • Ирпень - 14 000 грн;
  • Петропавловская Борщаговка - 13 000 грн;
  • Вишневое - 13 000 грн;
  • Буча – 12 000 грн;
  • Бровары - 12 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Высокие цены на однокомнатные квартиры установлены в домах таких типов, как:

  • Дореволюционные (построены в 1918 году) – 28 000 грн;
  • Новостройки (построены после 2010 года) – 22 000 грн.

Первая категория пользуется спросом благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре. Дореволюционные дома ценят уникальную архитектуру, высокие потолки и локацию в исторических кварталах Киева.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве – январь 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего сегмента" представлены в таких домах, как:

  • Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 20 000 грн;
  • Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 14 000 грн.

Самые бюджетные предложения доступны в домах таких типов:

  • Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) – 11 000 грн;
  • Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 11 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

По информации ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 10 000–15 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (859) приходится именно на этот ценовой промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве по состоянию на январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 11 200 грн, и по такой стоимости сдается 13.3% однокомнатных квартир.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве – январь 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало января 2026 аренда двухкомнатных квартир в Киеве также несколько выросла, по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале декабря средняя стоимость составляла от 20 700 гривен (по заключенным договорам) до 24 000 грн (предложения от арендодателей), то в январе цена изменилась до 21 000 – 25 000 грн, то есть примерно на 1,5–4 % по данным ЛУН Статистика.

Фото 8 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве – январь 2026 год
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Самые дорогие районы для аренды:

  • Печерский – 46 800 грн;
  • Шевченковский – 29 000 грн;
  • Голосеевский – 28 500 грн.

К районам со средним ценовым уровнем на аренду двухкомнатных квартир в январе 2026 года относятся:

  • Подольский – 20 000 грн;
  • Соломенский – 20 000 грн;
  • Оболонский – 17 000 грн;
  • Дарницкий – 17 000 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам – январь 2026
Инфографика ЛУН Статистика

Самое доступное двухкомнатное жилье предлагается в таких районах, как:

  • Святошинский – 16500 грн;
  • Днепровский – 15 000 грн;
  • Деснянский – 12 000 грн.

Также доступны варианты в среднем ценовом диапазоне по аренде двухкомнатных квартир в пригородной зоне Киева

  • Буча – 18 500 грн;
  • Софиевская Борщаговка – 20000 грн.

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно представлены в домах таких типов как:

  • Дореволюционные (построены до 1918 года) – 42 000 грн;
  • Новостройки (построены после 2010 года) – 36 000 грн.

Одновременно двухкомнатные квартиры сдаются по средней цене в домах таких типов:

  • Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 29 000 грн;
  • Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 19 000 грн.
Фото 10 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые бюджетные предложения по двухкомнатным квартирам доступны в домах таких типов:

  • Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 14 000 грн;
  • Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) — 13 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодное расположение в исторических или транспортно удобных районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (527) приходится именно на этот ценовой промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – январь 2026
Инфографика ЛУН Статистика

По информации M2bomber, по состоянию на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 18 000 грн, по такой стоимости сдается 8.1% двухкомнатных квартир в Киеве.

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – январь 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в январе 2026 составляет 28 000 грн. То есть цена несколько снизилась примерно на 2,4% по сравнению с декабрем (28 700 грн).

В то же время, средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 42 500 грн (при том, что в декабре арендодатели предлагали квартиры за 40 200 грн примерно). То есть арендодатели подняли цену примерно на 5,7%.

Фото 13 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве – январь 2026
Инфографика ЛУН Статистика

Такая разница между ценами свидетельствует о том, что стоимость в предложениях (объявлениях от собственников) часто не совпадает с суммами, которые готовы платить арендаторы.

Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, когда арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с рыночными реалиями.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самые дорогие районы для аренды 3-комнатной квартиры:

  • Печерский – 65 900 грн;
  • Шевченковский – 45 500 грн;
  • Голосеевский – 40 400 грн.
Фото 14 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам – январь 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним ценовым уровнем на аренду трехкомнатных квартир в январе 2026 года относятся:

  • Подольский – 35 200 грн;
  • Днепровский – 29 000 грн;
  • Соломенский – 28 000 грн;
  • Оболонский – 26 500 грн;
  • Дарницкий – 20 000 грн.

Самая бюджетная аренда жилья доступна в таких районах, как:

  • Деснянский – 14 000 грн;
  • Святошинский – 18 000 грн.

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по типу дома

Самые дорогие варианты аренды трехкомнатных квартир в Киеве представлены в домах таких типов:

  • Новостройки (построены после 2010 года) – 63 000 грн;
  • Дореволюционные (построены до 1918 года) – 51 000 грн.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир приходится на такие дома, как:

  • Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 40 000 грн;
  • Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 33 000 грн.
Фото 15 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — январь 2026
Инфографика ЛУН Статистика

И, наконец, самые доступные квартиры традиционно находятся в домах таких типов:

  • Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) – 15 000 грн;
  • Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 16 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной стоимости и часто выгодному расположению в исторических кварталах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (184) приходится именно на этот промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 16 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве
Инфографика: ЛУН Статистика

По информации M2bomber, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 19 600 грн, по такой стоимости сдается 10,8 % квартир. Такой же процент трехкомнатных квартир предлагают по цене 12600 грн и еще 10,8% предлагают по цене 50400 грн в месяц.

Фото 17 — Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на январь 2026 г.
Инфографика: m2bomber

