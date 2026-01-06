Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua изучила информацию с ключевых платформ по недвижимости, чтобы показать актуальное состояние арендного рынка на январь 2026 года. Подробная аналитика и инфографика представлены ниже.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в январе 2026 года

В январе 2026 г. столичный рынок арендного жилья демонстрирует умеренные изменения. По данным портала M2bomber, средняя стоимость аренды квартир в Киеве снизилась на 6,05% за последний месяц и на 0,89% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как изменились цены на аренду в Киеве – январь 2026

Инфографика: m2bomber

Более подробно динамику цен на квартиры в зависимости от количества комнат и районного размещения рассмотрим далее.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало января 2026 аренда однокомнатных квартир в Киеве выросла незначительно, причем как со стороны предложений арендодателей, так и по статистике заключенных договоров. Если в начале декабря средняя стоимость составляла 15 500 – 16 500 гривен, то в начале января цена поднялась до 15 900 – 17 000 грн, то есть примерно на 2,5–3 %, согласно информации KEY Статистика.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – январь 2026

инфографика ЛУН Статистика

Вероятно, стабильность арендной платы может быть связана с периодом новогодних праздников, когда активность арендаторов уменьшается. Также оказывают влияние экономическая ситуация и ограниченное количество доступного жилья на рынке.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в таких районах, как:

Печерский - 34 000 грн;

Шевченковский - 23 000 грн;

Голосеевский - 20 000 грн.

В то же время, к районам со средним ценовым уровнем на аренду квартир в январе 2026 года относятся:

Подольский - 17 000 грн;

Соломенский - 16 000 грн;

Дарницкий - 15 000 грн;

Оболонский - 14 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева - январь 2026

инфографика: ЛУН Статистика

А бюджетное жилье доступно в следующих районах:

Святошинский - 12 000 грн;

Днепровский - 13 000 грн;

Деснянский - 9 000 грн.

Также выгодные варианты аренды однокомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

Софиевская Борщаговка - 15 000 грн;

Ирпень - 14 000 грн;

Петропавловская Борщаговка - 13 000 грн;

Вишневое - 13 000 грн;

Буча – 12 000 грн;

Бровары - 12 000 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Высокие цены на однокомнатные квартиры установлены в домах таких типов, как:

Дореволюционные (построены в 1918 году) – 28 000 грн;

Новостройки (построены после 2010 года) – 22 000 грн.

Первая категория пользуется спросом благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре. Дореволюционные дома ценят уникальную архитектуру, высокие потолки и локацию в исторических кварталах Киева.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве – январь 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры "среднего сегмента" представлены в таких домах, как:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 20 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 14 000 грн.

Самые бюджетные предложения доступны в домах таких типов:

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) – 11 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 11 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

По информации ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 10 000–15 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (859) приходится именно на этот ценовой промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве по состоянию на январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 11 200 грн, и по такой стоимости сдается 13.3% однокомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве – январь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало января 2026 аренда двухкомнатных квартир в Киеве также несколько выросла, по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале декабря средняя стоимость составляла от 20 700 гривен (по заключенным договорам) до 24 000 грн (предложения от арендодателей), то в январе цена изменилась до 21 000 – 25 000 грн, то есть примерно на 1,5–4 % по данным ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве – январь 2026 год

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Самые дорогие районы для аренды:

Печерский – 46 800 грн;

Шевченковский – 29 000 грн;

Голосеевский – 28 500 грн.

К районам со средним ценовым уровнем на аренду двухкомнатных квартир в январе 2026 года относятся:

Подольский – 20 000 грн;

Соломенский – 20 000 грн;

Оболонский – 17 000 грн;

Дарницкий – 17 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам – январь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Самое доступное двухкомнатное жилье предлагается в таких районах, как:

Святошинский – 16500 грн;

Днепровский – 15 000 грн;

Деснянский – 12 000 грн.

Также доступны варианты в среднем ценовом диапазоне по аренде двухкомнатных квартир в пригородной зоне Киева

Буча – 18 500 грн;

Софиевская Борщаговка – 20000 грн.

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно представлены в домах таких типов как:

Дореволюционные (построены до 1918 года) – 42 000 грн;

Новостройки (построены после 2010 года) – 36 000 грн.

Одновременно двухкомнатные квартиры сдаются по средней цене в домах таких типов:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 29 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 19 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые бюджетные предложения по двухкомнатным квартирам доступны в домах таких типов:

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) — 14 000 грн;

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) — 13 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодное расположение в исторических или транспортно удобных районах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды 2-х комнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн.

То есть наибольшее количество предложений по аренде двухкомнатных квартир (527) приходится именно на этот ценовой промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – январь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

По информации M2bomber, по состоянию на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 18 000 грн, по такой стоимости сдается 8.1% двухкомнатных квартир в Киеве.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – январь 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в январе 2026 составляет 28 000 грн. То есть цена несколько снизилась примерно на 2,4% по сравнению с декабрем (28 700 грн).

В то же время, средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 42 500 грн (при том, что в декабре арендодатели предлагали квартиры за 40 200 грн примерно). То есть арендодатели подняли цену примерно на 5,7%.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве – январь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Такая разница между ценами свидетельствует о том, что стоимость в предложениях (объявлениях от собственников) часто не совпадает с суммами, которые готовы платить арендаторы.

Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, когда арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с рыночными реалиями.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самые дорогие районы для аренды 3-комнатной квартиры:

Печерский – 65 900 грн;

Шевченковский – 45 500 грн;

Голосеевский – 40 400 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам – январь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним ценовым уровнем на аренду трехкомнатных квартир в январе 2026 года относятся:

Подольский – 35 200 грн;

Днепровский – 29 000 грн;

Соломенский – 28 000 грн;

Оболонский – 26 500 грн;

Дарницкий – 20 000 грн.

Самая бюджетная аренда жилья доступна в таких районах, как:

Деснянский – 14 000 грн;

Святошинский – 18 000 грн.

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по типу дома

Самые дорогие варианты аренды трехкомнатных квартир в Киеве представлены в домах таких типов:

Новостройки (построены после 2010 года) – 63 000 грн;

Дореволюционные (построены до 1918 года) – 51 000 грн.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир приходится на такие дома, как:

Сталинки (построены с 1918 по 1956 год) – 40 000 грн;

Спецпроекты (построены с 1991 по 2010 год) – 33 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — январь 2026

Инфографика ЛУН Статистика

И, наконец, самые доступные квартиры традиционно находятся в домах таких типов:

Хрущевки (построены с 1956 по 1969 год) – 15 000 грн;

Панельки (построены с 1969 по 1991 год) – 16 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной стоимости и часто выгодному расположению в исторических кварталах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн.

То есть, наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (184) приходится именно на этот промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

Инфографика: ЛУН Статистика

По информации M2bomber, на январь 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 19 600 грн, по такой стоимости сдается 10,8 % квартир. Такой же процент трехкомнатных квартир предлагают по цене 12600 грн и еще 10,8% предлагают по цене 50400 грн в месяц.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на январь 2026 г.

Инфографика: m2bomber

