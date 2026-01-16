Які квартири продаються найшвидше: актуальні тренди ринку

Швидкість продажу нерухомості виступає чи не найточнішим індикатором реального попиту, економічної ситуації та зміни уподобань покупців. У 2025 році цей показник став особливо важливим: українці переосмислюють свої житлові потреби на фоні війни, релокації та макроекономічних змін. На Delo.ua розбираємося, які квартири розкуповують за тижні, а які залишаються на ринку місяцями.

Ринок після перезавантаження

За даними OLX Нерухомість, у 2025 році ринок відновився після провалу 2022-2023 років. Зросла кількість угод, але зменшилась кількість пропозицій. Це скоротило середній термін продажу з 45 днів у 2024 році до 29 днів у 2025 році, тобто майже вдвічі. На це вплинули кілька факторів.

Державна іпотечна програма "єОселя" сприяла збільшенню угод у первинному сегменті. Інфляція та девальвація гривні стимулювали інвестування в нерухомість як спосіб збереження коштів. Внутрішня міграція змінила географію попиту: люди масово переїжджають з прифронтових регіонів у західні та центральні області.

Роль сезонності також нікуди не зникла. Найактивніші періоди (березень-травень та вересень-листопад), коли люди приймають важливі життєві рішення. Літній та зимовий періоди залишаються найповільнішими для угод: влітку всі у відпустках, взимку відкладають покупки до весни.

Що розлітається за тижні

Як показав ринок, однокімнатні квартири продаються найшвидше: за 14-21 день. Це найбільший попит серед інвесторів, які купують під оренду, та молодих сімей, які купують перше житло.

Двокімнатні квартири демонструють оптимальний баланс ціни та площі: в середньому продається квартира за 21-30 днів. Трикімнатні квартири продаються повільніше, за 35-45 днів через високу вартість та експлуатаційні витрати. Загалом квартири до 55 м² продаються на 30% швидше за великогабаритні.

Також на продаж квартир впливає стан самого приміщення. Готові квартири з ремонтом на вторинному ринку продаються швидше, ніж "після будівельників". У новобудовах продажі прискорились для об'єктів із введенням в експлуатацію у 2024-2025 роках. Квартири в недобудованих будинках залишаються на ринку значно довше через ризики затримки здачі.

Де в Україні продається квартира найактивніше

У Києві середній термін продажу становить 26 днів. Найшвидше продаються квартири в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому районах, де розвинена інфраструктура, зручний транспортний доступ, є метро. Наприклад, однокімнатні квартири вартістю до $55 000 розкуповують протягом 1-2 тижнів.

Львів став одним із найактивніших ринків , де середній термін продажу складає лише 18 днів. Місто приймає величезну кількість переселенців і залишається відносно безпечним, що підтримує стабільний попит.

Одеса зберігає інтерес з боку покупців у Приморському та Суворовському районах, хоча близькість до фронту гальмує повноцінне відновлення ринку. Харків демонструє довші терміни — до 45 днів, але ринок поступово відновлюється у відносно безпечних районах міста.

Менші міста та передмістя мають свою специфіку. Ірпінь, Буча, Вишневе показують стабільний попит на малогабаритні квартири. У містах до 100 тисяч населення термін продажу становить 35-50 днів, але зростає інтерес до приватних будинків та таунхаусів як альтернативи квартирам.

Як ціна впливає на швидкість продажу квартири

Як правило, об'єкти вартістю до $60 000 продаються найшвидше: середній час на ринку нерухомості становить 18-25 днів. Це доступне житло економ та комфорт класу, яке можуть собі дозволити більшість покупців.

Середній сегмент $70 000-100 000 продається за 30-45 днів. Преміум об'єкти понад $120 000 можуть залишатися на ринку до 90 днів. А от завищена ціна подовжує термін продажу в 2-3 рази.

Нові критерії вибору

Покупці 2025 року шукають готове житло з мінімальними витратами на запуск. Інтерес до квартир з невисокими експлуатаційними витратами зростає. Люди рахують не лише ціну покупки, а й майбутні щомісячні платежі. Безпека, автономія, енергоефективність стали новими критеріями вибору. Покупці звертають увагу на:

наявність укриття відповідно до норм,

автономне опалення або тепловий насос,

резервне електроживлення або можливість підключення генератора,

якісну теплоізоляцію для економії на опаленні,

віддаленість від потенційних цілей для ракетних ударів.

У 2026 році очікується скорочення вторинної пропозиції, оскільки частина власників вирішила не продавати в умовах війни, частина квартир знищена. Попит залишатиметься стабільним у комфорт-сегменті, а швидкість продажу може навіть зростати через дефіцит якісних об'єктів.

Найшвидше продаються однокімнатні і невеликі двокімнатні квартири з ремонтом в інфраструктурно забезпечених районах. Житло до $60 000 з автономією та укриттям розкуповують за 2-3 тижні.